疫情當前消費者不僅瘋搶民生用品 也搶咖啡豆

隨新冠肺炎疫情愈演愈烈，許多民眾不僅囤積民生用品，上月也開始瘋搶咖啡豆，烘豆業者為滿足消費者需求而竭盡所能，但封鎖措施已打亂供應鏈。

金融時報報導，巴西第二大咖啡豆合作社Minasul總裁麥哲倫，目睹咖啡豆對歐洲與北美的出貨量激增。他原估今年全年出貨量達40萬袋（每一袋裝60公斤重的咖啡豆），但3月訂單已超出此一預期水準，如今麥哲倫預估全年出貨量將高達80萬袋，比去年的36萬袋多出一倍有餘。

咖啡豆價格在疫情危機伊始下滑，如今已反彈回升，因為雀巢、JAB、Lavazza等大型烘豆業者急忙取得咖啡豆，以確保供貨無虞。在紐約國際交易所交易的高品質阿拉比卡咖啡豆期貨價格，自2月以來已大漲20%，至每磅1.2美元，是今年全世界表現最好的商品之一。油價在同段期間已暴跌逾40%，而銅價也已下跌約8%。

阿拉比卡咖啡豆期貨價格本月來狹幅波動，但供應短缺的危機正隱隱浮現，因為在拉丁美洲主要產地採收季節前，庫存已減少。前兩年咖啡豆價格持續維持在低檔，讓許多咖啡豆農廢耕，如今洪都拉斯和哥倫比亞等國出口減少，正是產量少的緣故。

洲際交易所集團（ICE）的認證阿拉比卡咖啡豆庫存，是現貨買家要買到咖啡豆的最後方式，但自2月以來已減少11%至近兩年來的低點。

即便是全球最大咖啡豆生產與出口國巴西，部分買家可能買不到足夠的咖啡豆。麥哲倫說：「庫存量低，所以我們不能滿足所有需求。因此我必須要挑選買家，不過那是因為我沒有足夠的咖啡豆。」

業者現在寄望於巴西5月開始的咖啡豆採收季，以及哥倫比亞本月稍晚的採收季。