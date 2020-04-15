奇怪嗎？金價飆新高 卻不是往常因素助漲
黃金價格近日飆到七年半高峰，令人覺得奇怪的是，通常推升金價勁揚的因素，此刻卻大多不成立。
紐約Comex黃金4月期貨14日大漲11.9美元至每英兩1,756.70美元，是2012年10月12日來最高價，再漲近7%就要追平2011年8月12日締造的歷史紀錄，每英兩1,888.70美元。
金價這波上漲行情，顯然並不是受以下常見的利多因素所激發：
●是大宗商品漲勢和通膨疑慮帶動金價上漲嗎？顯然不是，商品行情正往下栽，由油價領跌，消費者物價也在跌，部分反映能源價格下跌。
●是美元貶值刺激金價勁揚？也不是，相反地，美元近來走強。更何況，即使以歐元、英鎊或日圓計價，金價照樣漲上新高；或反過來說，這些貨幣若以黃金計價，跌到歷史低點。
●為股票等風險性資產避險而撐起金價？金價3月大跌，和股市和公司債市場同步重挫。如今，金價和這些市場同步彈升。
把這些常見因素都排除後，只剩一個明顯的「嫌疑者」：美國聯準會（Fed）。
巴隆周刊（Barron's）指出，為協助緩和新冠肺炎疫情的經濟的衝擊，Fed在3月中旬宣布一連串支持金融體系和經濟的措施，此後，金價在不到一個月之內飆漲近19%，與原油及其他大宗商品大跌的走勢南轅北轍。
由此可見，Fed的行動才是造成金價近來大漲的主因。
金價最近飆升後，漲勢或許會停頓。但Fed為對抗疫情的經濟衝擊而下猛藥，衍生的副作用仍將推升金價走高。
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