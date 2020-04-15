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美股道瓊重挫逾530點 零售銷售等數據嚇壞投資人
美股15日早盤重挫，因經濟數據慘不忍睹，加上銀行財報不如預期，嚇壞投資人，加深新冠肺炎疫情衝擊美國經濟的疑慮。
道瓊工業指數15日早盤大跌逾530點，跌幅為2.2%；標普500指數和那斯達克分別下挫2.3%和1.9%，回吐前一日收盤大漲逾550點的漲勢。
美國商務部15日表示，3月零售額大減8.7%，為政府1992年開始追蹤這個數據以來的最大跌幅。路透訪調分析師估計的減幅為8.0%。相較下，2月僅減少0.4%。
另外，同日公布的4月紐約州製造業調查指數驟降56.7至負78.2，為2001年開始追蹤這項數據以來最低，顯示為防堵疫情而停止經濟活動帶來的嚴重衝擊。
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