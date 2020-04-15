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IMF示警全球衰退 美股當天為何仍大漲？

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
美國財經部落客霍伊（Laura Hoy）撰文指出，經濟發出的警訊愈來愈響亮，但道瓊工業指數似乎並未意識到眼前的危機。法新社
美國財經部落客霍伊（Laura Hoy）撰文指出，經濟發出的警訊愈來愈響亮，但道瓊工業指數似乎並未意識到眼前的危機。法新社

從一開始，股市一直是無基反彈。資料顯示，在這波漲勢中精明的資金（smart money）仍退居場外，而這將限制上漲空間。

美國財經部落客霍伊（Laura Hoy）撰文指出，經濟發出的警訊愈來愈響亮，但道瓊工業指數似乎並未意識到眼前的危機。

她還認為，非理性的樂觀正在推動這波漲勢，而精明的資金仍在場邊等待。由於各國仍在實施封鎖，重啟經濟活動的速度比預期緩慢，因此市場將會反映這種情況。

道瓊工業指數周二（14日）繼續向上攻堅，因為投資人看好美國可能重啟經濟活動，並且企業財報季也開跑。但愈來愈多證據顯示這波漲勢為時過早，股市可能在未來幾周崩盤。

國際貨幣基金（IMF）14日表示，新冠肺炎疫情將帶來與大蕭條不相上下的金融危機，並預期全球經濟今年將萎縮3%。 IMF認為，2021年經濟將開始局部復甦，但國內生產毛額（GDP）可能仍低於危機前的水準。

隨著新冠肺炎的經濟衝擊加劇，IMF嚴厲的警告呼應了其他機構或專家的說法。世界貿易組織（WTO）預期全球貿易將萎縮13-23%，經濟合作發展組織（OECD）警告，經濟將持續不景氣。

儘管這些國際機構紛紛發出警訊，為何道瓊仍在飆漲？霍伊指出，道瓊指數顯然對經濟數據惡化免疫的唯一解釋，是投資人認為經濟會V型復甦。股市仍然押注，在短暫、深度的不景氣之後經濟會大幅復甦。

她說，隨著現實的到來，這種熱情的反彈將重返現實—「我們長期所處的狀態」。

無論美國是否5月開始重啟部分經濟，至少會有好幾年消費者活動不會回到正常水準。原因之一是即使重啟經濟，在沒有疫苗的情況下，民眾仍然須遵守社交距離準則。

另一原因是失業率將持續居高不下。在過去的幾周，許多失去的就業，都來自預計至少一年或更長時間不會恢復正常的產業。

此外，在沒有疫苗下重啟經濟，未來可能再次引發封鎖潮。美國明尼亞波利聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari ）上周末表示，預期美國經濟可能面長達18個月的滾動式關閉又重啟。摩根士丹利分析師指出，最理想的情況是未來一年間歇性關閉。

霍伊表示，尖牙股顯示非理性股市交易。股市將在某時點反映長期經濟疲軟。道瓊工業指數的持續上漲是不合理的，特別是在檢視某些股票時。

股市大盤描繪一幅強勁V型復甦景象，但尖牙股（FAANG，臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google五檔科技股）的表現卻透露了另一種景況。儘管遭逢疫情造成的崩跌，但紐約證交所的FAANG +指數今年仍漲近2％，因為即使在疫情封鎖期間，對Netflix和亞馬遜等公司的服務需求仍增加，這些公司無疑是疫情期間的大贏家。

Netflix的股價走勢圖完美說明這點。 在疫情大流行之前，隨著更多串流服務上線，投資人擔心Netflix的競爭能力。在疫情來襲時，Netflix的股價表現有近八個月時間遠遠落後大盤。如今，這檔股票今年迄今的漲幅高達22％，堪稱股市寵兒。這檔股票的表現清楚說明投資人認為會長期實施封鎖。

野村控股的高田正彥（Masanari Takada）則說，聯準會空前的干預行動，可能與股市穩定有很大關係。他並指出，由避險基金和長期投資人控制的所謂大筆資金，可能仍會觀望「一段時間」。

接近歷史高點的現金部位和極端悲觀情緒顯示，精明的資金正在等待道瓊工業指數這波不切實際的反彈結束。

美銀的一項投資人調查證實了高田正彥的看法。數據顯示，由於悲觀情緒上升至「極端」水準，投資人的現金部位已升至9/11以來的最高水準。

在接受訪調的基金經理人中，有93％預期未來12個月會看到一場衰退，只有15％表示會看到V型復甦路徑。

新冠肺炎 美股 聯準會 IMF

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