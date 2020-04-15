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金價逼近七年新高 泰國掀黃金變賣潮

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
泰國民眾因經濟不景氣，紛紛變賣家中黃金或珠寶首飾。路透
泰國民眾因經濟不景氣，紛紛變賣家中黃金或珠寶首飾。路透

國際金價不斷攀高，加上經濟不景氣、工作難找，許多泰國民眾開始變賣家中的金條、金飾、珠寶等，但因登門者實在太多，銀樓等商家來不及應付，面臨現金短缺的問題。

彭博資訊報導，泰國總理帕拉育15日表示：「我希望民眾慢慢變賣，不要一次變現大量黃金，因為店家現金可能不足。」

購買黃金仍是泰國人主要儲蓄方式，但由於國際金價大漲至近七年高點，促使許多泰國人變賣黃金。新冠肺炎疫情導致經濟放緩，引發大規模失業與減薪，因此民眾正試圖籌措現金。

帕拉育說，官員正研擬計畫，幫助黃金商家因應排隊人龍。泰國到4月為止，仍實施部分封鎖以遏止新冠肺炎疫情擴散，但某些必要事業仍得以開門營業。

泰國 新冠肺炎 金價

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