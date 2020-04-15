油價再現1字頭 IEA：石油業將迎來史上最黑暗的一個月

西德州油價周三（15日）跌破每桶20美元整數關卡，觸及2002年初以來盤中最低水準；國際能源總署（IEA）當日表示，新冠肺炎疫情讓能源市場需求受到前所未見的衝擊。

西德州原油期貨盤中一度下跌4.53%，報每桶19.20美元，是18年來最低；布蘭特原油期貨也走低，一度重挫5.5%，報每桶27.96美元。

IEA周三表示，疫情已迫使全球187個國家採取封鎖措施，預期這場公衛危機將在今年抹去將近10年來的原油需求成長。

IEA署長Fatih Birol表示，未來幾天和幾周，油價依然可能面臨下行壓力，今年可能成為原油市場史上最糟的一年，而4月又可能是最慘的一個月，或許將留下「黑暗4月」惡名。