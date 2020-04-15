快訊

小燈泡案兇嫌逃死刑 王婉諭嘆：不符期望

1月中就得知疫情恐會大流行！陸高層官員隱匿6天才示警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油價再現1字頭 IEA：石油業將迎來史上最黑暗的一個月

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
IEA表示，原油市場前景低迷，今年可能成為史上最糟的一年。路透
IEA表示，原油市場前景低迷，今年可能成為史上最糟的一年。路透

西德州油價周三（15日）跌破每桶20美元整數關卡，觸及2002年初以來盤中最低水準；國際能源總署（IEA）當日表示，新冠肺炎疫情讓能源市場需求受到前所未見的衝擊。

西德州原油期貨盤中一度下跌4.53%，報每桶19.20美元，是18年來最低；布蘭特原油期貨也走低，一度重挫5.5%，報每桶27.96美元。

IEA周三表示，疫情已迫使全球187個國家採取封鎖措施，預期這場公衛危機將在今年抹去將近10年來的原油需求成長。

IEA署長Fatih Birol表示，未來幾天和幾周，油價依然可能面臨下行壓力，今年可能成為原油市場史上最糟的一年，而4月又可能是最慘的一個月，或許將留下「黑暗4月」惡名。

新冠肺炎 油價 石油

延伸閱讀

股摩力／油價落底了？原油ETF可以搶反彈嗎

原油ETF可以搶反彈嗎？分析師：宜多謹慎

元大原油正2 爭取免下市

期貨商論壇／輕原油期 保守看

相關新聞

油價再現1字頭 IEA：石油業將迎來史上最黑暗的一個月

西德州油價周三（15日）跌破每桶20美元整數關卡，觸及2002年初以來盤中最低水準；國際能源總署（IEA）當日表示，新冠...

包租公難為！連這家國際精品巨擘也欠租金

新冠肺炎疫情導致當局實施封鎖措施，已在美國引發購物中心、大賣場房東和承租人之間的爭議，許多地主正在開列未繳納4月房租的黑...

去年韓流文化出口額為3千7百億台幣 同比成長22.4%

韓國國際廣播電台報導：據調查，借助於電影《寄生上流》和防彈少年團（BTS）的火爆人氣，去年韓流文化出口大幅增加。

新冠肺炎重創日本交通 公司收益減員工被迫休假

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，觀光客不造訪、當地民眾減少外出，連帶造成陸海空交通乘客減少、航...

ASML不提供Q2財測 目前接單仍旺

台積電、三星等半導體大廠的製造設備主要供應商艾司摩爾（ASML），因為新冠病毒疫情帶來的不確定性太高，表示無法提供第2季...

不畏疫情富上加富 亞馬遜貝佐斯今年財富增240億美元

過去四周因為新冠病毒疫情重創經濟，美國估計超過2,000萬人失業需要初次請領政府救助金，不過富者繼續更加富有。彭博資訊報導...

黃金期貨一度逼近1,800美元 15日開盤回落

國際金價14日一度大漲近2%，觸及2012年底以來最高水準，隨著新冠疫情衝擊全球經濟，並引發各國政府推出大規模刺激措施，...

美股道瓊收盤大漲558點 解封預期掩蓋財報利空

美股14日大幅收漲，道瓊指數勁揚558點，因跡象顯示新冠疫情正在緩和，川普政府可能鬆綁疫情相關封鎖措施，引發投資人樂觀情...

疫情發展趨樂觀 美股收高、道瓊漲近560點

隨著投資人對新型冠狀病毒前景越來越樂觀，股市14日大漲，繼續自上月低點大幅反彈。

金價創7年半高 看好還會上攻

國際美元走弱，國際避險買盤強勁，昨天國際金價一度漲至每英兩一七二六點八五美元，創二○一二年十一月、約七年半以來新高。雖高檔震盪修正，但在一七一○美元附近有強勁支撐。台銀貴金屬部副理楊天立表示，若金價站穩一七○○美元大關，「上看一八○○美元沒有問題」，建議手上股債部位多的投資人建立黃金部位來避險。

疫情逐漸緩和 美歐擬逐步重啟經濟

隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，美國東西岸至少十個州開始計劃逐步重啟經濟活動與放寬限制。西班牙等歐洲國家13日也開始鬆綁禁令，允許一些非必要商業恢復營運，歐盟當局預定下周提出一項計畫，協調各國放寬居家防疫措施。

疫情前景趨樂觀 美股早盤漲500點

美股14日早盤開高，道瓊工業指數盤初即上漲500點。美股財報季正式開跑，投資人對疫情前景也愈發樂觀。

熱門新聞

「給全世界錯誤指導」 川普宣布：停止資助WHO

史上創舉！美民眾收到的1200美元支票 印了川普的大名

川普將就復工發表重大宣布 佛奇：51目標太樂觀

印度全國封鎖數週 超髒恆河水快速復活已可「直接飲用」

美議員再出招 要譚德塞交出疫情資料及通訊紀錄

美股道瓊收盤大漲558點 解封預期掩蓋財報利空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。