去年韓流文化出口額為3千7百億台幣 同比成長22.4%
韓國國際廣播電台報導：據調查，借助於電影《寄生上流》和防彈少年團（BTS）的火爆人氣，去年韓流文化出口大幅增加。
據韓國國際文化交流振興院(KOFICE)發布的「2019年韓流經濟波及效果和研究」報告分析顯示，去年韓流文化出口額為123.19億美元（約合3,700億台幣），同比增長22.4% 。
去年，韓流文化內容商品出口額為63.8400億美元，同比增長19.2%，消費材料和旅遊出口額為59.3500億美元，同比增長26.1%。
在文化內容項目中，遊戲出口最多，為47.1600億美元，其後依次為音樂(5.3300億美元)、人物形象(4.8200億美元)和電視廣播節目(3.6800億美元)。
在消費材料和旅遊項目中，旅遊出口最多，為26.5400億美元，其後依次為化妝品（9.6900億美元）和食品（7.7100億美元）。特別是旅遊出口額同比增長87.6%，帶動了整體韓流出口。
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