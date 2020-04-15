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去年韓流文化出口額為3千7百億台幣 同比成長22.4%

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
當紅南韓團體BTS。 美聯社
當紅南韓團體BTS。 美聯社

韓國國際廣播電台報導：據調查，借助於電影《寄生上流》和防彈少年團（BTS）的火爆人氣，去年韓流文化出口大幅增加。

據韓國國際文化交流振興院(KOFICE)發布的「2019年韓流經濟波及效果和研究」報告分析顯示，去年韓流文化出口額為123.19億美元（約合3,700億台幣），同比增長22.4% 。

去年，韓流文化內容商品出口額為63.8400億美元，同比增長19.2%，消費材料和旅遊出口額為59.3500億美元，同比增長26.1%。

在文化內容項目中，遊戲出口最多，為47.1600億美元，其後依次為音樂(5.3300億美元)、人物形象(4.8200億美元)和電視廣播節目(3.6800億美元)。

在消費材料和旅遊項目中，旅遊出口最多，為26.5400億美元，其後依次為化妝品（9.6900億美元）和食品（7.7100億美元）。特別是旅遊出口額同比增長87.6%，帶動了整體韓流出口。

電影「寄生上流」裡面的社長夫人。美聯社
電影「寄生上流」裡面的社長夫人。美聯社

韓流 韓國 寄生上流

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