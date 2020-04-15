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ASML不提供Q2財測 目前接單仍旺
台積電、三星等半導體大廠的製造設備主要供應商艾司摩爾（ASML），因為新冠病毒疫情帶來的不確定性太高，表示無法提供第2季的財測。
半導體廠商採用荷蘭商艾司摩爾生產的極紫外光刻（EUV）設備來製造晶片。雖然取消第2季財測，艾司摩爾強調目前接單情況依然強勁，需求方面沒有任何改變。
公司執行長Peter Wennink說：「需求展望目前沒變，今年至今還未出現訂單取消。因此儘管情勢嚴峻，我們還能持續ASML的營運。」然而，他強調，「現行新冠病毒危機將如何衝擊全球GDP發展、影響終端市場和我們的產能與供應鏈，具有非常高的不確定性」。
艾司摩爾第1季營收24億歐元（26億美元）；上月公司下修第1季營收預期並暫停買回自家股票計畫。
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