印度宣布鄉間工廠下周一可復工 貨品運輸業亦擬重開

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
印度警察14日在孟買驅散上街抗議為疫情延長封鎖的民眾。 美聯社
印度警察14日在孟買驅散上街抗議為疫情延長封鎖的民眾。 美聯社

印度內政部今天宣布，下周一（20日）開始，將允許位於鄉間的道路修築以及其他基礎建設恢復進行。同時，鄉間工廠也可重新開工。

彭博資訊指出，印度全國目前還為防堵新冠病毒擴散實施封鎖隔離之中，封鎖期間已經延到下月3日。這是首個針對特定產業或區域有條件例外開放的做法。

內政部在聲明表示，「為減輕民眾困難，將允許特定的額外活動。」內政部強調，「各省當局必須負起責任，確保所有的安全與社交距離規定都落實執行。」

印度政府也將放寬電子商務和其他貨品陸路運輸的限制。空中貨運和港口運作亦準備重開。

印度 內政部 社交距離

延伸閱讀

印度全國封鎖數週 超髒恆河水快速復活已可「直接飲用」

影／印度女童瑜伽動作創世界紀錄 網友驚嘆：以為在看GIF

影／新店家具工廠逢暗夜惡火 尋獲一焦屍疑是男員工

新店家具工廠火警 警消尋獲一具焦屍

相關新聞

ASML不提供Q2財測 目前接單仍旺

台積電、三星等半導體大廠的製造設備主要供應商艾司摩爾（ASML），因為新冠病毒疫情帶來的不確定性太高，表示無法提供第2季...

不畏疫情富上加富 亞馬遜貝佐斯今年財富增240億美元

過去四周因為新冠病毒疫情重創經濟，美國估計超過2,000萬人失業需要初次請領政府救助金，不過富者繼續更加富有。彭博資訊報導...

黃金期貨一度逼近1,800美元 15日開盤回落

國際金價14日一度大漲近2%，觸及2012年底以來最高水準，隨著新冠疫情衝擊全球經濟，並引發各國政府推出大規模刺激措施，...

美股道瓊收盤大漲558點 解封預期掩蓋財報利空

美股14日大幅收漲，道瓊指數勁揚558點，因跡象顯示新冠疫情正在緩和，川普政府可能鬆綁疫情相關封鎖措施，引發投資人樂觀情...

疫情發展趨樂觀 美股收高、道瓊漲近560點

隨著投資人對新型冠狀病毒前景越來越樂觀，股市14日大漲，繼續自上月低點大幅反彈。

金價創7年半高 看好還會上攻

國際美元走弱，國際避險買盤強勁，昨天國際金價一度漲至每英兩一七二六點八五美元，創二○一二年十一月、約七年半以來新高。雖高檔震盪修正，但在一七一○美元附近有強勁支撐。台銀貴金屬部副理楊天立表示，若金價站穩一七○○美元大關，「上看一八○○美元沒有問題」，建議手上股債部位多的投資人建立黃金部位來避險。

疫情逐漸緩和 美歐擬逐步重啟經濟

隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，美國東西岸至少十個州開始計劃逐步重啟經濟活動與放寬限制。西班牙等歐洲國家13日也開始鬆綁禁令，允許一些非必要商業恢復營運，歐盟當局預定下周提出一項計畫，協調各國放寬居家防疫措施。

疫情前景趨樂觀 美股早盤漲500點

美股14日早盤開高，道瓊工業指數盤初即上漲500點。美股財報季正式開跑，投資人對疫情前景也愈發樂觀。

土耳其航空國際航線停飛 延長至5月20日

土耳其航空公司今天宣布延長停飛國際航線至5月20日，以遏制俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情散播

履行貿易協議！中國大陸向美國採購更多農產品

中國大陸周二（14日）表示，今年第1季向美國採購農產品的總額，已是去年同期的兩倍，顯示儘管受新冠肺炎疫情衝擊，美中兩國仍...

日本被動元件廠再傳員工確診 台廠轉單可期

日本被動元件廠村田製作所（Murata）在日本島根縣出雲市工廠，再傳有員工確診新冠肺炎，暫時停工。市場人士指出，出雲市工...

疫情衝擊 IMF下修台灣2020經濟成長率至-4%

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，國際貨幣基金（IMF）最新報告下修台灣2020年經濟成長率至-4%，明年則可望回升到3.5%。...

熱門新聞

「給全世界錯誤指導」 川普宣布：停止資助WHO

史上創舉！美民眾收到的1200美元支票 印了川普的大名

川普將就復工發表重大宣布 佛奇：51目標太樂觀

美議員再出招 要譚德塞交出疫情資料及通訊紀錄

印度全國封鎖數週 超髒恆河水快速復活已可「直接飲用」

美股道瓊收盤大漲558點 解封預期掩蓋財報利空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。