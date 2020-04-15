印度宣布鄉間工廠下周一可復工 貨品運輸業亦擬重開
印度內政部今天宣布，下周一（20日）開始，將允許位於鄉間的道路修築以及其他基礎建設恢復進行。同時，鄉間工廠也可重新開工。
彭博資訊指出，印度全國目前還為防堵新冠病毒擴散實施封鎖隔離之中，封鎖期間已經延到下月3日。這是首個針對特定產業或區域有條件例外開放的做法。
內政部在聲明表示，「為減輕民眾困難，將允許特定的額外活動。」內政部強調，「各省當局必須負起責任，確保所有的安全與社交距離規定都落實執行。」
印度政府也將放寬電子商務和其他貨品陸路運輸的限制。空中貨運和港口運作亦準備重開。
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