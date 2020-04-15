特斯拉連飆七日共漲56％ 兩家券商調高投資評級

電動車大廠特斯拉股價14日寫下第七個交易日連漲紀錄，已漲至3月初來高點，代表收復疫情衝擊股價造成的跌幅。

特斯拉股價14日收盤大漲9.1%至709.89美元，自4月2日來累計漲幅達56%，遠高於標普500指數同期間的13%漲幅。瑞士信貸（Credit Suisse）調高特斯拉股票建議評級，理由是該公司為擺脫疫情干擾所做的準備優於其他車廠。

瑞士信貸在報告中表示，傳統車廠和特斯拉都必須在短期汽車銷量銳減，以及車市長期轉向電動車與自駕車之間取得平衡。報告指出，在通用汽車（GM）等競爭同業面臨削減研發預算以保留現金的壓力之際，特斯拉仍能聚焦於電動車領域。

瑞信分析師表示：「在疫情干擾汽車產業之際，我們相信特斯拉比其他車廠略勝一籌。」他們將特斯拉的投資建議評級從「減碼」（underperform）調升至持有（neutral），同時將股價目標從415美元調高至580美元。

然而實際上，特斯拉的股價已遠超過瑞信的股價目標。高盛集團在14日重新涵蓋追蹤特斯拉股票，給予的投資評級建議為「買進」。

高盛對特斯拉的股價目標設在每股864美元，較最新收盤價高出22%。目前市場上對特斯拉的目標價平均為每股484.11美元。此前，在追蹤特斯拉的券商中，7家給予買進評級、15家建議持有、14家建議賣出。

近期特斯拉的利多因素包括月初公布的交車數據亮麗，以及13日有消息，特斯拉正向地主尋求調降租金。特斯拉上周已讓員工放無薪假、對員工和主管實施減薪，藉此節省現金。另外，分析師也推測，特斯拉近期漲勢可能是由空頭回補買盤帶動。

華爾街日報指出，特斯拉依舊面臨大量風險。疫情可能導致美國未來數月對汽車需求下滑，且特斯拉加州廠的停工可能會延長至5月初。此外，特斯拉股價向來波動劇烈，市場對特斯拉的投資前景看法極為多空分歧。