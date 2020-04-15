不畏疫情富上加富 亞馬遜貝佐斯今年財富增240億美元

過去四周因為新冠病毒疫情重創經濟，美國估計超過2,000萬人失業需要初次請領政府救助金，不過富者繼續更加富有。彭博資訊報導，全球首富、亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯，最近這個月因為亞馬遜股價一路上漲，即使在嚴峻的疫情中，仍舊變得更有錢，甚至是因為疫病大流行而富上加富。

亞馬遜股價在周二（14日）飆漲5.28%到歷史新高2,283.32美元，使得貝佐斯的財富淨值攀升到1,385億美元。若計算今年新冠疫情由中國大陸先爆發，接著全球各地陸續淪陷衍成大流行病以來，貝佐斯的財富已經增加240億美元。

其他富豪就沒有貝佐斯那麼屹立不搖。根據彭博億萬富豪排行榜的資料，今年到目前，榜上前500大富豪的身價總計已經下跌5,530億美元。

Miller Tabak+Co市場策略長Matt Maley說：「現在這樣下去，貧富差距只會愈來愈懸殊」，他表示，真正有錢的人完全不必擔心，他們只是財富市值縮了點水，何需為溫飽發愁。

彭博指出，不只是富豪老神在在，一些企業的內部人士最近趁著股價被疫情打趴之際，大舉敲進自家公司股票，對危機終會過去表現十足信心。然而同時間，美國的政治領袖還在辯論老百姓何時可以重返工作崗位。

根據Sundial Capital Research的分析，從旅遊到博弈等因疫情重創產業近來的股票交易量顯示，企業的高級主管和董事們有著幾乎是近十年來最看多的態度。

郵輪公司嘉年華（Carnival）的董事Randall Weisenburger上周就大手筆買進價值1,000萬美元的自家公司股票。而且自他出手之後，嘉年華股價已經漲了56%。