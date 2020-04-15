黃金期貨一度逼近1,800美元 15日開盤回落

國際金價14日一度大漲近2%，觸及2012年底以來最高水準，隨著新冠疫情衝擊全球經濟，並引發各國政府推出大規模刺激措施，投資人紛紛湧入黃金避險。

紐約黃金6月期貨154日回落1.1%至每英兩1,748.7美元，14日盤中一度朝每英兩1,800美元進攻，收盤漲幅收斂至0.43%，報每英兩1,768.90美元，盤中觸及每英兩1,788.80美元，為2013年2月以來最高水準。

黃金現貨14日收漲0.68%，報每英兩1726.97美元，15日開盤小幅回跌0.2%至1723.12美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「有大量避險買盤。目前市場擔憂經濟衰退或蕭條，經濟前景看起來相當嚴峻。」

他說：「聯準會上周剛為市場挹注2兆美元，世界各地的其他央行也在做同樣的事情；利率處於或接近零，市場擔憂不斷，這為黃金朝每英兩2,000美元上漲創造了一個完美的環境。」

目前黃金期貨和現貨價格之間的價差仍然很大，這代表市場內流動性稀少。瑞銀集團的策略師Joni Teves周二表示：「流動性條件充滿挑戰，市場參與者謹慎行事。到目前為止，黃金的走勢一直相當動盪，但是以總體環境而言，我們認為黃金會邁向更高價位。」

國際貨幣基金組織（IMF）14日表示，由於新冠疫情導致經濟活動停擺，預計2020年全球經濟將萎縮3%，這將是1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟萎縮。

目前全球累計確診病例數已超過188萬例，死亡病例升至119,168例，這迫使各國實施封鎖與限制措施，並促使央行推出救市措施。