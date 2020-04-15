台積電ADR勁揚3.86% 隨費半指數大漲
台股ADR周二大幅收漲，台積電勁揚3.86%，較台北交易股價溢價6.76%。
道瓊工業指數14日收漲558.99點，漲幅2.39%，報23,949.76點；標普500指數收漲84.43點，漲幅3.06%，報2,846.06點，升至一個月高點；那斯達克指數大漲323.32點，漲幅3.95%，報8,515.74點，連續第四個交易日上漲。
費城半導體指數大漲4.44%。
以下是台股ADR各股周二收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.35 +6.88
中華電 CHT 36.26 +0.39
台積電 TSM 50.63 +3.86
聯電 UMC 2.45 +2.94
資料來源：彭博資訊
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