台積電ADR勁揚3.86% 隨費半指數大漲

國際美元走弱，國際避險買盤強勁，昨天國際金價一度漲至每英兩一七二六點八五美元，創二○一二年十一月、約七年半以來新高。雖高檔震盪修正，但在一七一○美元附近有強勁支撐。台銀貴金屬部副理楊天立表示，若金價站穩一七○○美元大關，「上看一八○○美元沒有問題」，建議手上股債部位多的投資人建立黃金部位來避險。

2020-04-15 00:28