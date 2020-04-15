快訊

台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應

台積電ADR勁揚3.86% 隨費半指數大漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二大幅收漲，台積電勁揚3.86%，較台北交易股價溢價6.76%。

道瓊工業指數14日收漲558.99點，漲幅2.39%，報23,949.76點；標普500指數收漲84.43點，漲幅3.06%，報2,846.06點，升至一個月高點；那斯達克指數大漲323.32點，漲幅3.95%，報8,515.74點，連續第四個交易日上漲。

費城半導體指數大漲4.44%。

以下是台股ADR各股周二收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.35 +6.88

中華電 CHT 36.26 +0.39

台積電 TSM 50.63 +3.86

聯電 UMC 2.45 +2.94

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

延伸閱讀

美股道瓊收盤大漲558點 解封預期掩蓋財報利空

台股強漲 衝出五亮點

期貨商論壇／台積期 適度布局

國安基金喊護到疫情結束安人心 台股盤中大漲逾200點

相關新聞

疫情逐漸緩和 美歐擬逐步重啟經濟

隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，美國東西岸至少十個州開始計劃逐步重啟經濟活動與放寬限制。西班牙等歐洲國家13日也開始鬆綁禁令，允許一些非必要商業恢復營運，歐盟當局預定下周提出一項計畫，協調各國放寬居家防疫措施。

疫情發展趨樂觀 美股收高、道瓊漲近560點

隨著投資人對新型冠狀病毒前景越來越樂觀，股市14日大漲，繼續自上月低點大幅反彈。

疫情前景趨樂觀 美股早盤漲500點

美股14日早盤開高，道瓊工業指數盤初即上漲500點。美股財報季正式開跑，投資人對疫情前景也愈發樂觀。

美股道瓊收盤大漲558點 解封預期掩蓋財報利空

美股14日大幅收漲，道瓊指數勁揚558點，因跡象顯示新冠疫情正在緩和，川普政府可能鬆綁疫情相關封鎖措施，引發投資人樂觀情...

金價創7年半高 看好還會上攻

國際美元走弱，國際避險買盤強勁，昨天國際金價一度漲至每英兩一七二六點八五美元，創二○一二年十一月、約七年半以來新高。雖高檔震盪修正，但在一七一○美元附近有強勁支撐。台銀貴金屬部副理楊天立表示，若金價站穩一七○○美元大關，「上看一八○○美元沒有問題」，建議手上股債部位多的投資人建立黃金部位來避險。

國際金價續漲 1,800美元在望

新冠肺炎疫情重創全球經濟、損害企業獲利的疑慮，推升投資人的避險資產需求，帶動國際金價14日盤中續漲，再攀七年多來高點，且距離每英兩1,800美元的重要價位也已不遠。

東協加三 擬設共同防疫基金

隨著東南亞國家的新冠肺炎疫情日益升溫，東南亞國協（ASEAN）與中國大陸、日本、南韓（東協加三）14日舉行視訊特別峰會，討論成立一檔共同防疫基金，以因應新冠肺炎疫情。

南非降息 印尼降準

為了因應新冠疫情，各國央行陸續出手寬鬆。南非央行14日緊急降息1個百分點（4碼），調降基準利率至歷史低點，印尼央行雖意外維持基準利率不變，但調降銀行存款準備金率，為市場挹注流動性，經濟學家認為，印尼央行可能會在印尼盾匯率回穩後再降息。

全球港口「塞車」 癱瘓糧食運輸

儘管全球糧食供給量充裕，但新冠肺炎疫情使各大港口的檢查站成為貨運瓶頸，已癱瘓糧食運輸，再加上工廠勞工染病、各項出口禁令，及消費者的恐慌性搶購，使全球許多商店的食品貨架都空空如也，形成「富足中的缺乏」。

貨輪「慢漂」 節省倉儲費

由於大部分美、歐民眾都被強制「居家隔離」，零售業者營收銳減，導致業者不惜多花錢，也要使來自中國大陸的出口商品能夠在海上「慢漂」，把貨櫃當成「浮動倉儲」設備，以延後交貨及付款的時間，並撙節倉儲費用。

小摩、富國銀重傷 獲利銳減

新冠肺炎疫情重創美國銀行業上季獲利，摩根大通（小摩）獲利銳減近70%至逾六年最低，富國銀行（Wells Fargo）淨利暴跌89%，主因是這兩家銀行提撥的貸款損失準備金均為十年來最多。

網購需求激增 亞馬遜又要徵7.5萬人

電商龍頭亞馬遜（Amazon）不到一個月內招聘10萬名員工後，如今將再增聘7.5萬名員工，以支撐物流業務，滿足因「居家避疫」措施無法出門的民眾需求，也與美國失業人數暴增的現況形成強烈對比。

熱門新聞

一家四口3人確診 2週後剩他獨活悲傷：如一部恐怖電影

川普宣布：WHO給全世界錯誤指導 停止贊助

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

川普：我沒要開除佛奇 轉發貼文又沒什麼

疫情簡報會播宣傳影片 川普怒槓記者：我都做對了

「必須讓川普成為一任總統！」桑德斯表態力挺拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。