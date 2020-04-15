國際油價開盤反彈逾3% 逆轉前市重挫10%頹勢

國際油價15日開盤反彈上漲逾3%，在前市重挫10%後跌深反彈。油市14日大幅收跌，美國原油跌至每桶20美元的水準，因投資人押注全球產油國達成的創紀錄減產協議，難以抵消新冠疫情造成的燃料需求下滑。

紐約西德州原油5月期貨15日開盤反彈上漲3.7%，報每桶20.86美元，14日收盤重挫10.26%至每桶20.11美元，盤中一度跌至19.95美元，面臨20美元關卡保衛戰。

布蘭特原油期貨15日收跌2.14美元，跌幅6.7%，結算價報每桶29.60美元。這兩大指標原油今年都跌逾50%。

國際貨幣基金（IMF）預估全球國內生產毛額（GDP）今年將萎縮3%，代表能源需求疲軟的持續時間可能比預期更長，尤其是新冠疫情揮之不去或捲土重來。

儘管石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在上周末達成歷史性減產每日970萬桶的協議，但要到5月才會生效，而且因新冠疫情使多國處於封鎖狀態，市場擔憂減產規模不足以抵銷石油消費量的銳減。

道明證券商品策略主管Bart Melek表示：「至少在下個月左右可望實現減產之前，庫存將面臨很大壓力。」

根據美國石油協會（API）14日公布的數據，美國原油和汽油上周的庫存大幅增加。截至4月10日當周，美國原油庫存大增1,310萬桶，至4.869億桶，分析師預期為增加1,170萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存也增加540萬桶。

此外，沙烏地阿拉伯在減產協議5月生效之前仍將大肆生產，原油庫存增加至少還將持續數周。

根據彭博資訊匯編的油輪追蹤數據，本月以來沙烏地原油出口量為每天930萬桶。相比之下，3月頭兩周出口量為每天680萬桶。更重要的是，未來幾天，至少有10艘合計運力2000萬桶的超級油輪在沙烏地Ras Tanura港口等待裝載。