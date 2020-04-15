疫情發展趨樂觀 美股收高、道瓊漲近560點

隨著投資人對新型冠狀病毒前景越來越樂觀，股市14日大漲，繼續自上月低點大幅反彈。

道瓊工業平均指數上漲558.99點或2.39%收2萬3949.76點。史坦普500指數上漲84.43點3.06%收2846.06點。那斯達克綜合指數上漲323.32點或3.95%收8515.74點，為2月初來首度連4漲。

嬌生是道指表現最好的股票，而史指的科技、非必需消費品和必需消費品類股上漲3%。亞馬遜升至歷史新高，帶動那指上漲。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)對該州疫情持樂觀態度。他說，該州與病毒有關的死亡人數趨於平穩，而且住院率仍然很低。

川普總統在13日晚間的新聞發布會上說，新型冠狀病毒感染的增加趨於穩定，「清楚證明」緩解措施正在奏效。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)在報告中表示：「金融市場已開始對疫情前景抱有更正面的看法。」「最初的改善主要是由政策驅動，但過去一周更大的樂觀情緒似乎至少部分與病毒本身有關。」

他說，「坦白說，從絕對角度來說健康狀況仍然非常糟糕，尤其是美國，因為與病毒相關的死亡人數領先於義大利和西班牙，即使按人均計算仍低得多。」

全球新冠病毒病例數繼續增加。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計顯示，全球有超過190萬例，美國有59.8萬多例。

自3月23日的低點以來，史指上漲了27.5%。投資人一直在為與新冠病毒抗爭的明顯進展以及聯準會(Fed)的空前刺激而歡呼。

Smith Capital創始人史密斯(Gibson Smith)表示：「就維持市場流動性和穩定性而言，Fed的確已經採取了一切措施。」「接下來3至6個月，我預期在控制病毒之後，回顧這段時間，就會發現這只是一段波動性很大的時間，前方將會有更多榮景而非低迷。」

企業財報季拉開序幕，摩根大通和嬌生公布了最新當季業績，讓投資人首次看到疫情給企業造成的災難性打擊。

摩根大通第1季獲利大幅下降。嬌生業績優於預期，股價上漲4.48%。

同時，富國銀行第1季獲利遠低於預期，這是因為在面對新冠病毒大流行之際為信貸損失預留現金。該公司每股獲利為1分，低於分析師預期的33分。

根據Refinitiv共識，分析師預計史指第1季獲利同比成長將下降10.2%。考慮到新冠病毒前所未有的不確定性，估計範圍也非常廣泛。

LPL Financial股票策略師布其拜德(Jeff Buchbinder)表示：「即使調降財測，也可能是樂觀的，因為自3月中旬以來，部分分析師並未調整數字以應對全國許多主要城市的停擺。」

根據Refinitiv統計，第1季史指企業發布了88份虧損預告。許多大型企業已經撤回全年財測。