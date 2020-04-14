亞馬遜股價創新高 出不了門的民眾需求前所未有之高

電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價14日早盤大漲逾4%，至2,258美元，創新高紀錄，市值突破1.1兆美元。

亞馬遜股價持續上漲，和受困於疫情的整體美國股市形成鮮明的對比。標普500指數今年來跌逾10%，但亞馬遜同期大漲逾20%，成為標普500成分股中十大領頭羊之一。

拜新冠肺炎疫情和居家避疫令所賜，亞馬遜處於絕佳的位置，可送貨給全世界無法出門到實體店面消費的民眾。亞馬遜日前表示，已擴編17.5萬名倉儲與物流員工，以因應持續增加的需求。

一旦生活回歸正常，亞馬遜可能最後獲得消費者的忠誠度。現況讓許多美國人必需仰賴亞馬遜和其他送貨服務，以滿足他們的需求，許多人認為，在危機初期過後，人們要花一段時間，才能安心回到雜貨店和大型購物中心等大型聚會場所。

然而，水漲船高的需求也伴隨著批評的聲浪。該公司的倉庫員工抗議設施的情況，要求亞馬遜要為他們的健康提供更好的保護。在這些抗議後，亞馬遜解僱了帶頭抗議的人，聲稱該名工人屢次違反保持社交距離的原則，並在接觸檢測陽性的同事後拒絕接受隔離。