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履行貿易協議！中國大陸向美國採購更多農產品

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美中兩大經濟體在1月中旬簽署第一階段貿易協議，目前看來正逐步落實。美聯社
美中兩大經濟體在1月中旬簽署第一階段貿易協議，目前看來正逐步落實。美聯社

中國大陸周二（14日）表示，今年第1季向美國採購農產品的總額，已是去年同期的兩倍，顯示儘管受新冠肺炎疫情衝擊，美中兩國仍逐步遵循美中第一階段的貿易協議。

CNBC報導，中國大陸海關資料表示，美國農產品今年第1季的進口總額為人民幣355.6億元（約50.8億美元），黃豆的進口量倍增，豬肉進口量暴增逾六倍，棉花進口量也大增43.5%。

在貿易額方面，中國大陸自美國進口黃豆總額達人民幣218.8億元，為去年同期的兩倍，豬肉進口總額則達人民幣30.4億元，較一年前大增16倍，而棉花進口額則為人民幣15.9億元，年增17%。

中國大陸海關總署發言人李魁文表示，美中第一階段的貿易協議正逐步實施。

這兩個世界最大經濟體在1月中旬簽署協議，暫時解決18個月來兩國持續升級的貿易緊張。當時中國同意，接下來兩年將擴大進口美國商品及服務，採購規模至少比2017年增加2,000億美元，其中包含至少320億美元農產品，但未言明黃豆的實際採購數字。

然而，有些人質疑中國最終是否能履行如此高額的採購計畫。許多人也擔憂，新冠肺炎疫情可能削弱兩國履行第一階段貿易協議的能力。

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