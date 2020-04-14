快訊

反擊譚德塞 阿滴、聶永真紐時募資廣告曝光了

零確診！圓山飯店「亮燈了」

IMF估全球經濟今年萎縮3% 恐陷大蕭條以來最嚴重衰退

經濟日報 / 編譯簡國帆／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）14日預測，今年全球經濟將萎縮3%；圖為行人經過國際貨幣基金組織（IMF）在美國華盛頓的總部。 新華社
國際貨幣基金（IMF）14日預測，今年全球經濟將萎縮3%；圖為行人經過國際貨幣基金組織（IMF）在美國華盛頓的總部。 新華社

國際貨幣基金（IMF）14日預測，今年全球經濟將萎縮3%，遠不如1月時預估的擴張3.3%，也是「大蕭條」以來最嚴重的萎縮福度。

IMF在最新世界經濟展望報告所預估的今年全球經濟萎縮幅度，遠少於2009年金融海嘯期間的下滑0.1%。IMF預測，全球「大封鎖」引發的衰退幅度，可能是近百年來最嚴重，並警告若新冠肺炎疫情持續蔓延或重燃，經濟的萎縮幅度與復甦力道將比原先預期還糟。

IMF也預測，明年全球經濟將成長5.8%，將是1980年以來最高，但也警告仍面臨下行風險。

IMF 金融海嘯

延伸閱讀

對貧窮國家減債 世銀：債權國有高度意願

IMF同意25窮國債務減免 協助對抗疫情

G20 擬暫免低所得國償債

IMF、世銀 商討救市大計

相關新聞

文在寅加速發放支援金紓困作業 免除可行性調查

因應新冠肺炎疫情對經濟衝擊，韓國政府擬針對部分國民發放緊急災難支援金，總統文在寅今天主持的國務會議決議，為加速作業，相關...

法國禁足令延長 今年GDP恐萎縮8%

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天表示，今年法國國內生產毛額（GDP）預計將萎縮8%，跌幅超過原先預...

IMF估全球經濟今年萎縮3% 恐陷大蕭條以來最嚴重衰退

國際貨幣基金（IMF）14日預測，今年全球經濟將萎縮3%，遠不如1月時預估的擴張3.3%，也是「大蕭條」以來最嚴重的萎縮...

墨比爾斯：市場未觸及絕對底部 封鎖造成的傷害很驚人

有「新興市場教父」之稱的資深投資人墨比爾斯表示，市場可能尚未觸及「絕對底部」，因這次封鎖措施帶來的影響令人難以置信，且企...

英恐排除華為5G 英情報機構：疫情後需重評估對中關係

英國疫情嚴重，國內開始出現檢討對中關係的聲浪。英國情報機構認為，在疫情平息後，英國需要重新評估與中國的關係，並考慮是否需要對高科技和其他戰略行業實施更嚴格的控制...

疫情傷觀光！全歐最繁忙機場旅客減少逾半 4月料掉九成

全歐洲最繁忙的英國希斯洛機場14日表示，受到全球為防堵新冠病毒傳播而實施旅遊限制的影響，3月旅客數量年減52%至310萬...

中國：落實中美第一階段經貿協議 出現「積極因素」

針對新冠肺炎疫情是否影響中美第一階段經貿協議的落實，中國海關總署官員今天表示，近期部分商品自美國進口出現良好的成長趨勢，...

全世界集氣書店 城市之光挺過歇業危機

舊金山知名獨立書店「城市之光」受到來自全世界的捐助，成功挺過歇業危機。作為美國「垮掉的一代」思潮的聚集地，城市之光書店是舊金山的歷史文化地標之一，也是旅客到訪必去景點...

特斯拉股價六天狂飆43% 或許是這兩大因素

電動車大廠特斯拉股價近來表現強勢，13日收盤漲逾13%，過去連六個交易日總共大漲43%，股價連番站回500、600美元關...

不敵疫情！牛仔褲製造商True Religion再度聲請破產保護

美國牛仔褲製造商True Religion不到三年再度聲請破產保護，上次是在2017年7月。True Religion說...

美股期指翻紅勁漲逾1% 投資人靜待財報季來臨　

儘管充滿不確定因素的財報季即將來臨，但全球股市14日走高，美股期貨指數早盤由黑翻紅，盤中大漲逾1%，亞股盤中全面走揚。

iPhone上月在陸銷售大增三倍 供應鏈大致恢復正常

最新分析指出，蘋果iPhone上個月在中國大陸銷售大幅反彈，是2月的四倍多，達250萬支。蘋果供應鏈現在也大致恢復正常。

熱門新聞

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

一家四口3人確診 2週後剩他獨活悲傷：如一部恐怖電影

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

川普：我沒要開除佛奇 轉發貼文又沒什麼

疫情簡報會播宣傳影片 川普怒槓記者：我都做對了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。