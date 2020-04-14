IMF估全球經濟今年萎縮3% 恐陷大蕭條以來最嚴重衰退
國際貨幣基金（IMF）14日預測，今年全球經濟將萎縮3%，遠不如1月時預估的擴張3.3%，也是「大蕭條」以來最嚴重的萎縮福度。
IMF在最新世界經濟展望報告所預估的今年全球經濟萎縮幅度，遠少於2009年金融海嘯期間的下滑0.1%。IMF預測，全球「大封鎖」引發的衰退幅度，可能是近百年來最嚴重，並警告若新冠肺炎疫情持續蔓延或重燃，經濟的萎縮幅度與復甦力道將比原先預期還糟。
IMF也預測，明年全球經濟將成長5.8%，將是1980年以來最高，但也警告仍面臨下行風險。
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