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華爾街調降美資產管理業者獲利預估

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
新冠肺炎疫情引發金融市場賣壓，促使分析師調降美國資產管理業者的獲利預測。美聯社
新冠肺炎疫情引發金融市場賣壓，促使分析師調降美國資產管理業者的獲利預測。美聯社

新冠肺炎疫情上月引發全球金融市場賣壓，促使分析師調降美國資產管理業者的獲利預測。

金融時報（FT）報導，上個月資金大舉流出投資基金，讓瑞銀（UBS）、美國銀行（BoA）、摩根士丹利及傑富瑞（Jefferies）等券商預測，美國資產管理業者今、明兩年獲利將下滑。

根據EPFR數據，全球投資人3月從固定收益基金撤資2,770億美元，寫下單月最高贖回金額；股票型基金同月流出475億美元，為歷年第八大單月贖回規模。

美銀上周調降美國16家上市資產管理公司的獲利預測，將2020年和2021年的每股盈餘，分別平均調降37%和42%。

瑞銀分析師霍根（Brennan Hawken）表示，受疫情衝擊最嚴重的部門大量裁員，將減緩投資人未來挹注退休基金計畫。此外，華府的紓困計畫已降低民眾從退休儲蓄帳戶提領或借錢的門檻，因此將加劇資金外流。

Franklin Templeton在8日表示，3月資產縮水11.6%至5,802億美元。傑富瑞分析師范農（Daniel Fannon）表示，這意味投資人上月從Franklin撤資140億美元。傑富瑞已預測，Franklin今年每股盈餘將下滑15.7%。

根據顧問公司ETFGI，先鋒集團（Vanguard）的ETF上月吸引74億美元資金淨流入；貝萊德（BlackRock）iShares ETF上月流出176億美元；瑞銀和摩根大通的全球型ETF分別在3月流出87億美元和41億美元。

范農表示，所有資產的波動性增加，將持續引發投資人贖回股票型和債券型基金，改抱現金，「短期唯一的避險天堂就是貨幣市場產品」。根據EPFR，貨幣市場基金3月流入7,160億美元，創單月新高紀錄。

ETF 疫情 摩根

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