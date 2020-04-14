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墨比爾斯：市場未觸及絕對底部 封鎖造成的傷害很驚人

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
墨比爾斯認為當前市場還將見到另個底部。路透
墨比爾斯認為當前市場還將見到另個底部。路透

有「新興市場教父」之稱的資深投資人墨比爾斯表示，市場可能尚未觸及「絕對底部」，因這次封鎖措施帶來的影響令人難以置信，且企業財報情況相當糟糕。

美股財報季將於14日正式開跑，分析師預估今年首季標普500的獲利將下滑10.2%。

過去一個月，市場持續大幅波動，標普500指數從2月19日見到歷史高點以來，跌幅近19%，這讓投資人想問市場是否已經觸底，但墨比爾斯呼籲持有更多現金，以防市場再次出現底部。

墨比爾斯說：「儘管有一些進場的機會，但我認為最好還是未雨綢繆，以防經濟再次下滑。我們可能會見到雙重底部。」

他並認為，延長封鎖措施造成的附帶傷害令人難以置信，經濟必須以某種方式重新開放。

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