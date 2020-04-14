聽新聞
test
0:00 / 0:00
墨比爾斯：市場未觸及絕對底部 封鎖造成的傷害很驚人
有「新興市場教父」之稱的資深投資人墨比爾斯表示，市場可能尚未觸及「絕對底部」，因這次封鎖措施帶來的影響令人難以置信，且企業財報情況相當糟糕。
美股財報季將於14日正式開跑，分析師預估今年首季標普500的獲利將下滑10.2%。
過去一個月，市場持續大幅波動，標普500指數從2月19日見到歷史高點以來，跌幅近19%，這讓投資人想問市場是否已經觸底，但墨比爾斯呼籲持有更多現金，以防市場再次出現底部。
墨比爾斯說：「儘管有一些進場的機會，但我認為最好還是未雨綢繆，以防經濟再次下滑。我們可能會見到雙重底部。」
他並認為，延長封鎖措施造成的附帶傷害令人難以置信，經濟必須以某種方式重新開放。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言