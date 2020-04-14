英恐排除華為5G 英情報機構：疫情後需重評估對中關係

英國疫情嚴重，國內開始出現檢討對中關係的聲浪。英國情報機構認為，在疫情平息後，英國需要重新評估與中國的關係，並考慮是否需要對高科技和其他戰略行業實施更嚴格的控制。此外，英國政府也面臨壓力，重新考慮先前有利中國企業的決定，包括允許華為建設英國5G。

美國之音引述衛報報導，英國情報機構表示，中國稱其成功應對新冠病毒，並將藉此更加堅定地捍衛其一黨制模式，英國政府必須考慮如何應對，並指出中國在1月和2月的新冠病毒感染病例和死亡人數明顯少報，這與美國情報機構的結論類似。

報導稱，隨著新疫情在全球蔓延，有英國國會議員指責中國在疫情爆發初期試圖掩蓋真相，阻礙了全球抗疫的努力。保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）說：「和所有專制政權一樣，中國政府很脆弱。它惡毒地散佈謊言和恐懼，維持對人民的權力和控制，因此它在病毒出現的時候要掩蓋真相。」

新冠疫情令對華強硬派議員加大了對強森政府過於親北京的指責。英國15名保守黨議員，包括前大臣史密斯和戴維斯上周致函強森，要求在疫情緩解後，「重新考慮我們與中國的更廣泛關係」。

報導指出，英國政府也正面臨壓力，重新考慮先前有利於中國企業的決定，包括允許華為建設英國的5G。

而在先前強森病情最嚴重的時候，英國議會出面干預，致使中國投資者被迫放棄控制英國一家高科技公司的計畫。

另據BBC報導，中國電訊巨頭華為警告英國政府在新冠病毒危機發生後不要屈服壓力改變決定，表示從英國5G網路建設中排除華為將對英國不利。

華為高級副總裁張國威在信中說，華為公司正努力讓英國網路在新冠疫情期間保持通暢，並且說如果他們在5G網的建設工作受到干擾，英國會受到不利影響。