迎戰華爾街 陸兩大證券商中信證券和中信建投傳談合併
彭博引述知情人士報導，中信證券、中信建投證券以及兩家公司主要股東中信集團和中央匯金等，正研究兩家證券公司合併的可能性，如此一來可在大陸開放金融市場時強化對全球級大型券商的競爭力。
知情人士透露，相關討論已經匯報給中國證監會與國資委，目前仍處於初步討論階段，尚未形成最終計畫，也並不肯定會達成合併。
若這兩大證券業者合併，將成為市值高達的670億美元的投資銀行巨人，甚至超過高盛。大陸即將開放金融業，更迫切需要建立一個規模足以和華爾街券商抗衡的投銀。
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