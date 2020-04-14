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全世界集氣書店 城市之光挺過歇業危機

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

舊金山知名獨立書店「城市之光」受到來自全世界的捐助，成功挺過歇業危機。作為美國「垮掉的一代」思潮的聚集地，城市之光書店是舊金山的歷史文化地標之一，也是旅客到訪必去景點。但近期因為疫情影響，書店經營困難，本來即將面臨倒閉，然而書店發起的募資收到來自全世界的捐助，甚至募得超過46萬美金，成功挺過倒閉的危機。

來自全世界的幫助

根據《Deadline》報導，城市之光書店受到疫情影響，人潮大減加上政府禁足令，書店執行長愛蓮．卡斯伯格表示，雖然書店努力支付員工完整的薪水以及健保福利，但在完全零收入的情況下，書店的生存面臨嚴峻考驗。

為了生存，書店團隊在募資平台GoFoundMe發起計畫，希望能募得至少30萬美金以度過危機。沒想到募資計劃上線短短4天，就收到來自全世界超過9000名資助者、總共40萬美金的捐款。許多在地的捐助者表示城市之光是舊金山的象徵，也有來自國外的捐助者希望能在疫情過後，再次拜訪這間美麗的書店。

卡斯伯格隨後在募資網站發表感謝信，表示這筆捐助能夠讓書店再營運幾個月，「我難以用言語形容我們所收到的愛與滿滿的支持。」她也將好消息告訴了現年101歲的書店創立者勞倫斯．費林赫迪。

文化與歷史瑰寶

城市之光（City Lights Bookstroe）書店由名詩人勞倫斯．費林赫迪與學者彼得．馬丁於1953年創立於舊金山北灘，其店名取自卓别林的作品，是美國50、60年代「垮掉的一代」文人與思潮的發源與聚集地。

除了是書店，城市之光也是出版社，60多年以來致力發揚詩集和小眾文學，曾出版過嬉皮先驅艾倫．金斯伯格的詩作《嚎》以及多位知名自由派文人的作品，是「垮掉的一代」文學殿堂。

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舊金山 疫情 詩人

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