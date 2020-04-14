快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉股價六天狂飆43% 或許是這兩大因素

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉股價六個交易日大漲43%。（圖／彭博資訊）
特斯拉股價六個交易日大漲43%。（圖／彭博資訊）

電動車大廠特斯拉股價近來表現強勢，13日收盤漲逾13%，過去連六個交易日總共大漲43%，股價連番站回500、600美元關卡之上，也創下2月初來最長連續上漲紀錄。

是什麼利多因素帶動特斯拉股價大漲？第一是月初公布的交車數據亮麗，第二可能是投資人調整押注部位，進行空頭回補。

特斯拉在4月2日發布第1季交車報告，總產量達10.3萬輛，交車量約8萬8,400台，較去年同期增長40%，讓原本擔心新冠肺炎疫情影響業績的分析師鬆一口氣。

Wedbush分析師Dan Ives在報告中表示：「關於近期的第1季交車報告，優於重新調整過後的華爾街預期，增添多頭的樂觀看法。」他指出，中國產量與需求顯然準備大幅回升，這對本季應該會是個重要成長拉抬助力。

若考量到整體汽車產業的慘況，特斯拉的股價漲勢更令人驚訝。福特汽車13日在發布獲利預警後，收盤重挫3.9%至每股5.16美元。隨著疫情導致汽車工廠停止生產，汽車銷量下滑，影響投資人情緒。通用與福特汽車今年來股價平均下跌40%左右。

另據巴隆周刊指出，特斯拉股價走勢通常是難以理解的。雖然該公司交出亮眼的交車數據，成為股價上漲利多因素，但13日強漲13%的走勢很可能與投資人調整部位有關。

特斯拉股票仍被大量做空，代表許多投資人已借入股票並賣出，押注短期內股價下跌。

約有2,000萬股特斯拉股票已被做空，在特斯拉所有可交易股票中占比達13.5%，遠高於標普500指數股票被做空比率的平均值，例如通用股票被做空的比率約1.5%，福特則是約4%。

當特斯拉股價上漲時，做空的投資人就會承受壓力，而且顯然在特斯拉首季交車報告出爐後，這些做空的投資人就急著回補空單。

目前特斯拉預定在4月22日公布第1季財報，投資人將觀察新冠疫情對需求與生產的衝擊。Wedbush分析師Dan Ives指出，特斯拉加州廠停工可能還會至少持續一個月，為未來數季的交車情況更添複雜因素。

特斯拉是檔極具爭議的股票，在觀察特斯拉的分析師中，僅有一小部分建議買進。此外，特斯拉去年股價一飛衝天，從每股180美元漲至970美元。

特斯拉未來數季交車情況面臨複雜因素。（圖／路透）
特斯拉未來數季交車情況面臨複雜因素。（圖／路透）

特斯拉 疫情 福特

延伸閱讀

疫情衝擊特斯拉 美國半數銷售、交車人員放無薪假

特斯拉推新車 台廠進補

特斯拉捷報 3月中國市場銷量1萬160輛創新高

敵不過疫情衝擊！特斯拉暫時減薪配合無薪假度過艱困時刻

相關新聞

中國：落實中美第一階段經貿協議 出現「積極因素」

針對新冠肺炎疫情是否影響中美第一階段經貿協議的落實，中國海關總署官員今天表示，近期部分商品自美國進口出現良好的成長趨勢，...

全世界集氣書店 城市之光挺過歇業危機

舊金山知名獨立書店「城市之光」受到來自全世界的捐助，成功挺過歇業危機。作為美國「垮掉的一代」思潮的聚集地，城市之光書店是舊金山的歷史文化地標之一，也是旅客到訪必去景點...

特斯拉股價六天狂飆43% 或許是這兩大因素

電動車大廠特斯拉股價近來表現強勢，13日收盤漲逾13%，過去連六個交易日總共大漲43%，股價連番站回500、600美元關...

不敵疫情！牛仔褲製造商True Religion再度聲請破產保護

美國牛仔褲製造商True Religion不到三年再度聲請破產保護，上次是在2017年7月。True Religion說...

美股期指翻紅勁漲逾1% 投資人靜待財報季來臨　

儘管充滿不確定因素的財報季即將來臨，但全球股市14日走高，美股期貨指數早盤由黑翻紅，盤中大漲逾1%，亞股盤中全面走揚。

iPhone上月在陸銷售大增三倍 供應鏈大致恢復正常

最新分析指出，蘋果iPhone上個月在中國大陸銷售大幅反彈，是2月的四倍多，達250萬支。蘋果供應鏈現在也大致恢復正常。

亞馬遜再增聘7.5萬人！本周限量開放非民生必需品銷售

在不到一個月時間增聘10萬員工之後，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）周一（13日）宣布要再雇用7.5萬人，來處理因新冠...

道瓊臨財報季大跌328點 那斯達克受亞馬遜提振連三漲

美國股市周一收盤下跌，在冠狀病毒疫情衝擊全球經濟之際，投資人面臨本周美國企業陸續揭曉的財報忐忑不安。亞馬遜上揚，拉抬那斯...

觀望疫情 迎接財報季 美股回吐上周漲幅

由於投資人繼續觀望新型冠狀病毒前景，同時準備迎接企業財報季的開始，美國股市3個交易日來首度下跌，回吐前周的部分漲幅。

eBay延攬沃爾瑪電商部門營運長 擔任執行長

電商eBay 13日宣布，延攬零售巨擘沃爾瑪（Walmart）一名高階主管擔任執行長。

油國協議下月減產一成 油價洗三溫暖

沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的石油價格戰告一段落，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）廿三個產油國經過長達四天的會議，十二日終於達成協議，五月起每日減產九百七十萬桶原油，減幅接近十分之一，以阻止油價持續探底。

OPEC+敲定減產 油價戰停火

石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）12日敲定一項歷史性的減產協定，5月起將每日減少970萬桶，為史上最大減產量，為歷時一個月的「油價戰」畫上句點。但這項協議卻只在國際油市激起小漣漪、未能掀起大波瀾，國際油價僅小漲約2%，因市場擔心減產數量不足以抵銷需求減量，且庫存爆滿將加重油價下壓。

熱門新聞

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。