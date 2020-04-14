特斯拉股價六天狂飆43% 或許是這兩大因素

電動車大廠特斯拉股價近來表現強勢，13日收盤漲逾13%，過去連六個交易日總共大漲43%，股價連番站回500、600美元關卡之上，也創下2月初來最長連續上漲紀錄。

是什麼利多因素帶動特斯拉股價大漲？第一是月初公布的交車數據亮麗，第二可能是投資人調整押注部位，進行空頭回補。

特斯拉在4月2日發布第1季交車報告，總產量達10.3萬輛，交車量約8萬8,400台，較去年同期增長40%，讓原本擔心新冠肺炎疫情影響業績的分析師鬆一口氣。

Wedbush分析師Dan Ives在報告中表示：「關於近期的第1季交車報告，優於重新調整過後的華爾街預期，增添多頭的樂觀看法。」他指出，中國產量與需求顯然準備大幅回升，這對本季應該會是個重要成長拉抬助力。

若考量到整體汽車產業的慘況，特斯拉的股價漲勢更令人驚訝。福特汽車13日在發布獲利預警後，收盤重挫3.9%至每股5.16美元。隨著疫情導致汽車工廠停止生產，汽車銷量下滑，影響投資人情緒。通用與福特汽車今年來股價平均下跌40%左右。

另據巴隆周刊指出，特斯拉股價走勢通常是難以理解的。雖然該公司交出亮眼的交車數據，成為股價上漲利多因素，但13日強漲13%的走勢很可能與投資人調整部位有關。

特斯拉股票仍被大量做空，代表許多投資人已借入股票並賣出，押注短期內股價下跌。

約有2,000萬股特斯拉股票已被做空，在特斯拉所有可交易股票中占比達13.5%，遠高於標普500指數股票被做空比率的平均值，例如通用股票被做空的比率約1.5%，福特則是約4%。

當特斯拉股價上漲時，做空的投資人就會承受壓力，而且顯然在特斯拉首季交車報告出爐後，這些做空的投資人就急著回補空單。

目前特斯拉預定在4月22日公布第1季財報，投資人將觀察新冠疫情對需求與生產的衝擊。Wedbush分析師Dan Ives指出，特斯拉加州廠停工可能還會至少持續一個月，為未來數季的交車情況更添複雜因素。