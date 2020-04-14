快訊

鈕承澤賠2百多萬想拚緩刑無用 性侵女助理判4年

航艦防疫的考驗：羅斯福號染疫 打擊美海軍作戰能力？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不敵疫情！牛仔褲製造商True Religion再度聲請破產保護

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
True Religion再度聲請破產保護。 網路圖片
True Religion再度聲請破產保護。 網路圖片

美國牛仔褲製造商True Religion不到三年再度聲請破產保護，上次是在2017年7月。True Religion說，他們別無選擇，因為居家避疫的命令，牛仔服飾店這種非民生必需的店家不能開門做生意，實在活不下去。

True Religion周一（13日）在德拉瓦州Wilmington美國破產法院聲請破產保護，理由是新冠病毒大流行、公司流動性緊縮。目前公司已讓大部分員工放無薪假，員工總數1,010人，現在只有76人仍全職工作。

True Religion計畫出售或是重組，預計在下個月中旬將會決定走哪一條路。成立於2002年的True Religion 2017年曾在破產保護下重組財務，將控制權交給由高盛集團（Goldman Sachs）、Waddell & Reed和Farmstead管理的基金，並削減了近3.9億美元的債務

破產 債務

延伸閱讀

奉子成婚？包小松小13歲嫩妻遭爆懷孕已8個月

在家工作越做越邋遢？初代網紅Alexa Chung教你穿出舒適與美感兼具的居家防疫裝

時尚總裁Jessica夢幻衣櫥大解析！獨愛百搭經典款單品 簡約時尚風格堪稱上班族穿搭模範

交易離開後不忘勉勵柯瑞 艾利斯也曾關照林書豪

相關新聞

不敵疫情！牛仔褲製造商True Religion再度聲請破產保護

美國牛仔褲製造商True Religion不到三年再度聲請破產保護，上次是在2017年7月。True Religion說...

美股期指翻紅勁漲逾1% 投資人靜待財報季來臨　

儘管充滿不確定因素的財報季即將來臨，但全球股市14日走高，美股期貨指數早盤由黑翻紅，盤中大漲逾1%，亞股盤中全面走揚。

iPhone上月在陸銷售大增三倍 供應鏈大致恢復正常

最新分析指出，蘋果iPhone上個月在中國大陸銷售大幅反彈，是2月的四倍多，達250萬支。蘋果供應鏈現在也大致恢復正常。

亞馬遜再增聘7.5萬人！本周限量開放非民生必需品銷售

在不到一個月時間增聘10萬員工之後，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）周一（13日）宣布要再雇用7.5萬人，來處理因新冠...

道瓊臨財報季大跌328點 那斯達克受亞馬遜提振連三漲

美國股市周一收盤下跌，在冠狀病毒疫情衝擊全球經濟之際，投資人面臨本周美國企業陸續揭曉的財報忐忑不安。亞馬遜上揚，拉抬那斯...

觀望疫情 迎接財報季 美股回吐上周漲幅

由於投資人繼續觀望新型冠狀病毒前景，同時準備迎接企業財報季的開始，美國股市3個交易日來首度下跌，回吐前周的部分漲幅。

eBay延攬沃爾瑪電商部門營運長 擔任執行長

電商eBay 13日宣布，延攬零售巨擘沃爾瑪（Walmart）一名高階主管擔任執行長。

油國協議下月減產一成 油價洗三溫暖

沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的石油價格戰告一段落，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）廿三個產油國經過長達四天的會議，十二日終於達成協議，五月起每日減產九百七十萬桶原油，減幅接近十分之一，以阻止油價持續探底。

OPEC+敲定減產 油價戰停火

石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）12日敲定一項歷史性的減產協定，5月起將每日減少970萬桶，為史上最大減產量，為歷時一個月的「油價戰」畫上句點。但這項協議卻只在國際油市激起小漣漪、未能掀起大波瀾，國際油價僅小漲約2%，因市場擔心減產數量不足以抵銷需求減量，且庫存爆滿將加重油價下壓。

OPEC+減產...油價小漲 保守反應

全球主要產油國終於同意實施歷來最大規模的減產，以支撐油價，但國際油市的反應卻嫌保守，原因出在各國同意的減產量低於原先的規劃、與市場的預期，而且各國的減產量可能也不足以抵銷消失的需求量。

陶冬：不會有報復性消費

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬昨（13）日表示，全球經濟會出現U型走勢，但不會有報復性消費，原因是人群厭惡（討厭人群）情緒可能會長期存在。

席勒示警：就業恐慌 比股市難復原

2013年諾貝爾經濟學獎得主、金融投資理論泰斗席勒（Robert Shiller）警告，市場對新冠肺炎的憂懼，可能使全球經濟陷入原本不該有的「蕭條」。

熱門新聞

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

陶冬：全球經濟U型走勢 不會出現報復性消費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。