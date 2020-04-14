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不敵疫情！牛仔褲製造商True Religion再度聲請破產保護
美國牛仔褲製造商True Religion不到三年再度聲請破產保護，上次是在2017年7月。True Religion說，他們別無選擇，因為居家避疫的命令，牛仔服飾店這種非民生必需的店家不能開門做生意，實在活不下去。
True Religion周一（13日）在德拉瓦州Wilmington美國破產法院聲請破產保護，理由是新冠病毒大流行、公司流動性緊縮。目前公司已讓大部分員工放無薪假，員工總數1,010人，現在只有76人仍全職工作。
True Religion計畫出售或是重組，預計在下個月中旬將會決定走哪一條路。成立於2002年的True Religion 2017年曾在破產保護下重組財務，將控制權交給由高盛集團（Goldman Sachs）、Waddell & Reed和Farmstead管理的基金，並削減了近3.9億美元的債務。
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