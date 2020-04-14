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美股期指翻紅勁漲逾1% 投資人靜待財報季來臨
儘管充滿不確定因素的財報季即將來臨，但全球股市14日走高，美股期貨指數早盤由黑翻紅，盤中大漲逾1%，亞股盤中全面走揚。
台股與日韓股市上漲動能強勁，14日盤中大漲逾1.5%，陸股與澳洲股市漲勢較為溫和。
台北時間14日早上10點左右，美股道瓊指數期貨盤中上漲1.19%，標普500指數期貨也漲逾1%。
隨著財報季在本周揭開序幕，交易人士將觀察新冠疫情對全球企業獲利的衝擊。與此同時，全球各國正在評估解除封鎖與限制措施的時機，因為從紐約到西班牙都顯示出感染率減緩的跡象。
紐約原油期貨盤中一度勁揚3%，稍後漲幅收斂至1.37%，報每桶22.71美元。沙烏地阿拉伯能源部長13日表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在6月將再度開會，若有必要，沙國已準備好進一步減產。
布蘭特原油期貨盤中上漲1.42%，報每桶32.19美元。
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