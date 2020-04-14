iPhone上月在陸銷售大增三倍 供應鏈大致恢復正常

最新分析指出，蘋果iPhone上個月在中國大陸銷售大幅反彈，是2月的四倍多，達250萬支。蘋果供應鏈現在也大致恢復正常。

據巴隆周刊報導，巴克萊（Barclays）分析師Tim Long指出，3月iPhone在中國大陸銷售較2月成長416%，數量估計大約有250萬支。安卓系統手機3月占中國智慧手機市場比率降為88%，2月時的占比是92%。

Long表示，蘋果已開始在中國大陸展開促銷活動，預期今年稍晚才會推出5G手機的蘋果，現在以4G力戰華為等業者的5G手機。以幾個電商平台的價格來觀察，iPhone的優惠折扣介於7%到18%之間。

Long認為，蘋果供應鏈已大部分回歸正常，新款iPhone SE應該很快就會上市。他警告，蘋果的4G手機在中國大陸以其他市場與對手的5G手機競爭壓力日增。

中國大陸工業和信息化部的資料顯示，中國大陸3月手機銷售比2月成長241%達2,180萬支，不過與去年同期相較仍減少23%。其中5G手機銷售量620萬支，較2月成長161%。