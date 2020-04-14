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PC首季出貨銳減12% 筆電需求激增不敵供應卡關

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
顧能13日表示，全球PC首季出貨較前季下滑12.3%至5,160萬台，為2013年來最大減幅。（圖／路透）
顧能13日表示，全球PC首季出貨較前季下滑12.3%至5,160萬台，為2013年來最大減幅。（圖／路透）

儘管新冠疫情促使人們轉向遠距工作與學習，帶動筆電需求激增，但兩家產業研究公司的初步數據顯示，第1季個人電腦（PC）出貨下滑，原因是生產和物流遭遇阻礙，抵銷需求上揚帶來的利多因素。

研調機構顧能（Gartner）13日表示，全球PC首季出貨較前季下滑12.3%至5,160萬台，為2013年來最大減幅。在美國，上季PC出貨較前季下滑30.2%，但與去年同期相比則小幅上揚。

根據顧能的資料，首季PC出貨量前六名的企業依序為聯想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁與華碩。其中，僅戴爾出貨增加2.2%，其餘五家PC出貨衰減，惠普與宏碁出貨減幅達12%，華碩的減幅更達26%。

顧能研究主管Mikako Kitagawa表示：「隨著中國在1月底率先實施封鎖措施，2月的PC產量較低，構成物流挑戰。」

國際數據資訊公司（IDC）也公布，全球PC首季出貨較前季下滑9.8%至5,320萬台，美國上季出貨量為逾十多年來最低。

然而IDC表示，一旦情勢明朗，預期PC、螢幕等設備仍面臨長期看好的展望。

IDC裝置與螢幕研究部門副總裁Linn Huang表示：「原本主要讓使用者留在辦公園區的企業將必須投資於遠距基礎設施。現在留在家中的消費者也得逐漸接受讓科技產品跟上最新發展是很重要的。」

包括蘋果、微軟、臉書與Google的母公司字母從3月初就已開始將員工送回家中辦公，引發員工對筆電、螢幕、網路線纜與其他設備的需求大增，Best Buy等3C零售業者的貨架也被搶購一空。

這些產品出現供不應求的情況。IDC與顧能分析師都指出，雖然遠距工作措施帶動PC需求激增，但中國大陸的工廠在1月底開始停工，影響這些產品的供應量。

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