亞馬遜再增聘7.5萬人！本周限量開放非民生必需品銷售

在不到一個月時間增聘10萬員工之後，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）周一（13日）宣布要再雇用7.5萬人，來處理因新冠病毒疫情激增的訂單；這讓亞馬遜在全球雇用的人力逼近100萬人。

受此消息激勵，亞馬遜股價大漲6.2%，帶動那斯達克綜合指數收盤上漲0.5%。

另外，本周亞馬遜也將限量允許第三方賣家在其平台恢復銷售非民生必需品。在此之前，為優先供應與處理消費者居家避疫期間所需的清潔產品、醫護產品和保存期限長的食品等用品，亞馬遜暫停處理賣家的非民生必需品訂單。第三方賣家占亞馬遜銷售的58%。

亞馬遜過去一季雇用人力增加超過20%；也暫時提高員工時薪，全球性的加薪2美元。雇工再增加，以及臨時調高時薪，亞馬遜原本估計薪資支出要多3.5億美元，現在這項成本增為5億美元。

為防堵新冠病毒擴散，經濟停頓，特別是餐飲、旅遊等行業多人失去工作。亞馬遜在13日發出的聲明中說：「我們歡迎失業的人加入亞馬遜，直到他們以前的雇主有能力把他們找回去為止。」