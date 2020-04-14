竹洲工業在美提告 不服鋼釘反傾銷稅率過高

石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）12日敲定一項歷史性的減產協定，5月起將每日減少970萬桶，為史上最大減產量，為歷時一個月的「油價戰」畫上句點。但這項協議卻只在國際油市激起小漣漪、未能掀起大波瀾，國際油價僅小漲約2%，因市場擔心減產數量不足以抵銷需求減量，且庫存爆滿將加重油價下壓。

2020-04-14 00:08