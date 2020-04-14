竹洲工業在美提告 不服鋼釘反傾銷稅率過高
台灣竹洲工業與旗下位於美國的經銷商TC國際公司，在美國國際貿易法院提訴，挑戰台灣輸美鋼釘的反傾銷稅率。
美國商務部最近完成定期複審，對象包括2017年7月到2018年6月輸入美國的鋼釘產品。美國目前對特定台灣輸美鋼釘課徵反傾銷稅；竹洲工業的鋼釘被課27.69%反傾銷稅。竹洲工業不服商務部這項認定結果。
彭博資訊指出，目前尚無法取得訴訟細節。美國商務部的資料顯示，在2013年未被課此項反傾銷稅之時，該項台灣輸美鋼釘總值估為9,940萬美元。
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