台積電ADR漲0.9% 隨費半上漲
台積電ADR收盤漲0.42美元報48.75美元，較台北交易股票溢價5.4%。
費城半導體周一漲1.4%。
美國股市周一收盤下跌，在冠狀病毒疫情衝擊全球經濟之際，投資人面臨本周美國企業陸續揭曉的財報忐忑不安。亞馬遜上揚，拉抬那斯達克綜合指數收高。
道瓊工業指數下跌328.60點，至23390.77點，跌幅1.4%。那斯達克綜合指數最後一小時反彈，受到亞馬遜提振。那斯達克綜合指數上漲0.5%報8192.42點。
台灣加權股價指數昨天跌58.39點收10,099.22點。台積電跌0.4%，收278.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 61.24 +2.52 62.00 -1.22
中華電 CHT 108.70 +0.61 108.00 0.65
台積電 TSM 293.42 +0.87 278.50 5.36
聯電 UMC 14.32 +3.48 14.80 -3.21
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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