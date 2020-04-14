史上最大減產協議未能提振油價 金價、銅價上漲

產油國達成前所未有的減產協議之後，倫敦市場原油期貨僅小幅上漲，紐約市場原油期貨則下跌，反映市場憂心需求受挫的程度。金價達到七年高點，紐約銅價受供應減少推動上揚。以下是整理自彭博的商品行情：

不過，在亞洲盤今（周二）天開盤時，紐約油價又上漲1.7%，因沙烏地阿拉伯能源部長表示，如有必要，沙烏地阿拉伯準備在6月OPEC+開會時進一步減產。

●原油：油價回吐OPEC+減產引發漲幅

原油期貨周一在倫敦市場收盤僅小幅上漲，漲幅不到1%，盤中一度升8%，此前OPEC+同意從5月份開始每天減產970萬桶。

西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌1.5%，5-6月價差進一步深入期貨溢價狀態，表明實物市場的過剩狀態惡化。

儘管OPEC+此次行動是歷史上規模最大的一次協調減產，但與冠狀病毒大流行導致的每日估計2000萬桶或更多需求下降，相比仍嫌不足。

紐約商業交易所5月交割WTI期貨下跌35美分，報收於每桶22.41美元。 ICE期貨歐洲交易所6月交割布蘭特原油原油期貨上漲26美分，報收於每桶31.74美元

●債務和經濟成長擔憂推動黃金升至七年高點

金價升至2012年以來最高水平，因為在全球債務增加、經濟前景暗淡的顧慮中，投資人尋求避風港。

紐約州長郭謨表示，紐約州累計死亡病例在周末期間超過10,000例，日增死亡降至700例以下，達到了穩定水平。美國疫情中心紐約市長白思豪表示，這座城市可能要到夏秋季節才能開始恢復正常。

紐約時間下午2:52，現貨黃金上漲1.4%至每英兩1,720.69美元/盎司，曾一度下跌1.2%。金價觸及每英兩1724.11美元，為2012年11月以來最高。

下午1:31，紐約商品交易所5月黃金期貨上漲0.5%，結算價1,761.40美元。

●基本金屬：銅價上漲

倫敦金屬交易所周一因英國的公共假期而休市，將於周二恢復交易。

紐約商品交易所5月交割的銅期貨上漲1.9%，結算價為每磅2.3025美元，一度觸及2.3525美元，為3月17日以來最高，紐約商品交易所上周五因美國假期而休市。