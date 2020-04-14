道瓊臨財報季大跌328點 那斯達克受亞馬遜提振連三漲

美國股市周一收盤下跌，在冠狀病毒疫情衝擊全球經濟之際，投資人面臨本周美國企業陸續揭曉的財報忐忑不安。亞馬遜上揚，拉抬那斯達克綜合指數收高。

標普500指數盤中一度下跌2.5%，尾盤收窄跌幅。非必要消費、科技、通訊類股上漲，其他類股下跌。標普500指數終場下跌1.0%報2761.63點。

道瓊工業指數一度跌逾600點，但是收盤收窄跌幅，下跌328.60點，至23390.77點，跌幅1.4%。

那斯達克綜合指數一度下跌，但最後一小時反彈，受到亞馬遜提振。那斯達克綜合指數上漲0.5%報8192.42點，自2月12日以來首次出現三連漲。零售巨頭亞馬遜大漲6.2%。亞馬遜表示，由於網上訂單需求激增，將再招聘7.5萬人。

本周，美股啟動財報季，投資人將明白疫情對全球業績的打擊可能有多嚴重。

Oppenheimer & Co.首席投資策略師John Stoltzfus在客戶報告中寫道：「企業、分析師、交易員、投資者和策略師在某種程度上正赤手空拳進入財報。」「經濟封鎖、社交隔離、居家避疫前所未見，帶來了不確定性。」

美國的銀行和金融公司將率先發布第一季度財報，摩根大通、花旗、美國銀行、貝萊德、高盛和富國銀行打頭陣。

標普銀行股指數大跌4.1%，摩根大通和富國銀行將於周二公布財報，分析師預計前景黯淡。

美國保德信金融集團(Prudential Financial)首席市場策略師Quincy Krosby表示，歐洲和其他市場在周日復活節後仍休市，成交量清淡，投資人「也面臨著市場的另一個階段，那就是財報季。」

「最終你會看到持有大量現金的投資者逢低買進，」Bright Trading市場結構和自營交易員主管Dennis Dick表示：「我認為這種趨勢將會持續，除非消息面顯著惡化。」

紐約州州長郭謨表示，他相信「最糟糕的時期已經過去」，因為在疫情最嚴重的紐約州，住院人數似乎已接近在高位平穩。他還表示，他將宣布一項企業復工復產的協調計畫。

嘉年華郵輪、Royal Caribbean Cruises 和Norwegian Cruise Line Holdings下跌，因美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)延長對所有郵輪的「禁航令」。

福特汽車跌3.9%，此前該公司預計，經調整後息稅前單季虧損約6億美元，上年同期獲利24億美元。