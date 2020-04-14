觀望疫情 迎接財報季 美股回吐上周漲幅

由於投資人繼續觀望新型冠狀病毒前景，同時準備迎接企業財報季的開始，美國股市3個交易日來首度下跌，回吐前周的部分漲幅。

道瓊工業平均指數下跌328.6點或1.39%收2萬3390.77點。史坦普500指數下跌28.19點或1.01%收2761.63點。開拓重工是道指表現最差的股票，在美商銀分析師調降評級後下跌8.71%。金融和房地產領跌史指，兩個類股均下跌逾3.5%。

那斯達克綜合指數在交易的最後一個小時脫離下跌，上漲38.85點或0.48%收8192.42點，其中Netflix上漲7.01%，達52周高點，而亞馬遜上漲6.17%，英特爾上漲2.73%，AMD上揚5.29%。

美股上周漲幅締造歷史。道指創下第7大歷史單周漲幅，上漲12.7%。史指則是1974年以來最大，上漲12.1%。強勁表現主要源自美國新冠病毒疫情前景明顯改善以及聯準會的大規模刺激。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)說：「市場正在消化一些非常可觀的漲幅。」「從低谷到最近的峰值已上漲25%。」「儘管有些人可能會說這是全新牛市的開始，但我認為最好還是再觀望一下。」

美國國家過敏和傳染病研究所所長福西(Anthony Fauci)博士12日表示，他對美國疫情正在放緩感到謹慎樂觀。他還表示，美國部分地區可能會在下月重新開放。但他強調，這並不意味著全美就能像「開燈」一樣馬上恢復正常。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，目前美國確診病例總數超過56萬，超過全球任何其他國家。隔其中紐約州就占19萬多例。在美國，該病毒的死亡人數超過2萬2000人。

Chaikin Analytics CEO柴金(Marc Chaikin)說：「遏制新冠病毒傳播的各種緩解措施似乎正在奏效，但未來的發展仍在未定之天。」「在開始討論重新開放經濟，以及關閉經濟的影響仍待確定之際，我們敦促投資人對疫情進展保持警惕並繼續觀望。」

柴金指出，市場最近的反彈雖讓史指由歷史高位的跌幅拉回一半，卻可能會因企業財報季的開始重新感到失望。

嬌生、摩根大通和美國商銀本周都計畫公佈財報。部分公司以新冠病毒爆發為由取消了其獲利展望，而另一些公司則大幅調降獲利預期。

主要股指較2月創下的歷史紀錄低逾18%。道指和史指分別下跌18.5%和15.2%，而那指今年來下跌超過9%。

但是，Baird首席投資策略師比特斯(Bruce Bittles)指出，有些技術面跡象顯示「跌勢已被打破」。他在報告中寫道：「過去2周中有2個交易日上漲個股相較下跌個股比率達到10：1甚至更大。」「交易廣度的改善並不能消除重測低點的可能性，但是它也顯示任何重測低點的幅度都將十分有限。」