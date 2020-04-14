觀望疫情 迎接財報季 美股回吐上周漲幅

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
投資人繼續觀望新型冠狀病毒前景，同時準備迎接企業財報季，美國股市3個交易日來首度下跌，回吐前周的部分漲幅。 新華社
投資人繼續觀望新型冠狀病毒前景，同時準備迎接企業財報季，美國股市3個交易日來首度下跌，回吐前周的部分漲幅。 新華社

由於投資人繼續觀望新型冠狀病毒前景，同時準備迎接企業財報季的開始，美國股市3個交易日來首度下跌，回吐前周的部分漲幅。

道瓊工業平均指數下跌328.6點或1.39%收2萬3390.77點。史坦普500指數下跌28.19點或1.01%收2761.63點。開拓重工是道指表現最差的股票，在美商銀分析師調降評級後下跌8.71%。金融和房地產領跌史指，兩個類股均下跌逾3.5%。

那斯達克綜合指數在交易的最後一個小時脫離下跌，上漲38.85點或0.48%收8192.42點，其中Netflix上漲7.01%，達52周高點，而亞馬遜上漲6.17%，英特爾上漲2.73%，AMD上揚5.29%。

美股上周漲幅締造歷史。道指創下第7大歷史單周漲幅，上漲12.7%。史指則是1974年以來最大，上漲12.1%。強勁表現主要源自美國新冠病毒疫情前景明顯改善以及聯準會的大規模刺激。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)說：「市場正在消化一些非常可觀的漲幅。」「從低谷到最近的峰值已上漲25%。」「儘管有些人可能會說這是全新牛市的開始，但我認為最好還是再觀望一下。」

美國國家過敏和傳染病研究所所長福西(Anthony Fauci)博士12日表示，他對美國疫情正在放緩感到謹慎樂觀。他還表示，美國部分地區可能會在下月重新開放。但他強調，這並不意味著全美就能像「開燈」一樣馬上恢復正常。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，目前美國確診病例總數超過56萬，超過全球任何其他國家。隔其中紐約州就占19萬多例。在美國，該病毒的死亡人數超過2萬2000人。

Chaikin Analytics CEO柴金(Marc Chaikin)說：「遏制新冠病毒傳播的各種緩解措施似乎正在奏效，但未來的發展仍在未定之天。」「在開始討論重新開放經濟，以及關閉經濟的影響仍待確定之際，我們敦促投資人對疫情進展保持警惕並繼續觀望。」

柴金指出，市場最近的反彈雖讓史指由歷史高位的跌幅拉回一半，卻可能會因企業財報季的開始重新感到失望。

嬌生、摩根大通和美國商銀本周都計畫公佈財報。部分公司以新冠病毒爆發為由取消了其獲利展望，而另一些公司則大幅調降獲利預期。

主要股指較2月創下的歷史紀錄低逾18%。道指和史指分別下跌18.5%和15.2%，而那指今年來下跌超過9%。

但是，Baird首席投資策略師比特斯(Bruce Bittles)指出，有些技術面跡象顯示「跌勢已被打破」。他在報告中寫道：「過去2周中有2個交易日上漲個股相較下跌個股比率達到10：1甚至更大。」「交易廣度的改善並不能消除重測低點的可能性，但是它也顯示任何重測低點的幅度都將十分有限。」

疫情 新型冠狀病毒 房地產 聯準會

相關新聞

OPEC+敲定減產 油價戰停火

石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）12日敲定一項歷史性的減產協定，5月起將每日減少970萬桶，為史上最大減產量，為歷時一個月的「油價戰」畫上句點。但這項協議卻只在國際油市激起小漣漪、未能掀起大波瀾，國際油價僅小漲約2%，因市場擔心減產數量不足以抵銷需求減量，且庫存爆滿將加重油價下壓。

觀望疫情 迎接財報季 美股回吐上周漲幅

由於投資人繼續觀望新型冠狀病毒前景，同時準備迎接企業財報季的開始，美國股市3個交易日來首度下跌，回吐前周的部分漲幅。

西班牙營建、製造業 恢復運作

歐洲各國為防堵新冠肺炎疫情而實施的居家防疫政策出現奏效跡象，曾為歐洲疫情重災區的義大利、西班牙和法國的疫情都降溫，促使各國開始鬆綁封鎖措施，西班牙的營建與製造業等部分產業13日起恢復營運，義大利、德國也開始討論要如何安全地放寬封鎖措施，以化解經濟陷入癱瘓的困境。

油國協議下月減產一成 油價洗三溫暖

沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的石油價格戰告一段落，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）廿三個產油國經過長達四天的會議，十二日終於達成協議，五月起每日減產九百七十萬桶原油，減幅接近十分之一，以阻止油價持續探底。

OPEC+減產...油價小漲 保守反應

全球主要產油國終於同意實施歷來最大規模的減產，以支撐油價，但國際油市的反應卻嫌保守，原因出在各國同意的減產量低於原先的規劃、與市場的預期，而且各國的減產量可能也不足以抵銷消失的需求量。

美拚5月鬆綁 Fed官員示警

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇表示，5月時美國部分地區可能已準備好可鬆綁為防堵疫情而實施的封鎖措施的準備，但不會驟然之間全面解除，最後決定權握在各州州長和市長手中。但聯準會（Fed）官員警告，美國可能陷入18個月封鎖、又開放的循環周期。

G20 擬暫免低所得國償債

20國集團（G20）正在規劃一套能協助貧窮國家及新興經濟體緩解債務危機的「行動計畫」，容許低所得國家暫停償還與G20國家之間的雙邊政府貸款，為期六個月或九個月，或延到2021年。這項計畫預定於本周G20財金首長會議上敲定。

韓4月上旬出口 暴跌18％

南韓4月的頭十天出口驟降18.6%，主因新冠肺炎疫情擾亂全球供應鏈並抑制需求。韓元兌美元13日盤中應聲走貶，且貶幅近兩周來最大。

印度央行 暗示加碼救市

新冠肺炎疫情擴散傷害經濟活動與需求，連帶衝擊食品價格漲幅，致使印度3月零售通膨率趨緩至5.91%，低於2月的6.58%。印度央行並暗示，準備推出更多措施以支撐這個亞洲第三大經濟體的成長。

財報季將至 投資界霧裡看花

全球上市公司即將開始公布2020年第1季財報。但現在由於新冠肺炎疫情擴散，使企業營收成長、淨利、毛利率、自由現金流量及負債等數據根本無法預期，投資界一片雲山霧罩，股市也可能震盪不止。投資人將聚焦於企業對今年營運前景的看法，考驗全球股市的漲勢能否維持。

防堵陸資野心併購…歐盟籲成員國入股歐企

在新冠肺炎疫情衝擊各大企業之際，歐盟競爭執委薇絲塔格（Margrethe Vestager）表示，歐盟成員國應入股歐洲企業，以免陸資趁亂併購歐企，她並認為各國應擬定具有嚇阻作用的法令。

科技大廠獵才 資訊專家搶手

儘管新冠肺炎疫情衝擊美國就業市場，但大型科技公司正持續招攬網安專家與工程師，臉書今年將招募逾1萬名人才。

熱門新聞

國際油價開盤大漲又急轉下跌 OPEC+達成歷史性減產協議

新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

越南憂群聚感染 寶成：已實施人員分流

川普想過群體免疫：何不讓新冠「洗刷」全美

美防疫高官話不中聽 川普暗示開除佛奇

沙俄減產協議！專家指兩因素促成 他的態度轉向最有趣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。