eBay延攬沃爾瑪電商部門營運長 擔任執行長

電商eBay 13日宣布，延攬零售巨擘沃爾瑪（Walmart）一名高階主管擔任執行長。

eBay在新聞稿中表示，沃爾瑪美國電商部門營運長伊艾諾恩（Jamie Iannone）將成為新舵手。伊艾諾恩是沃爾瑪推動數位策略的關鍵人物，也是該公司的明日之星。

伊艾諾恩的功勞，包括幫助沃爾瑪旗下會員制商店山姆俱樂部（Sam's Club）的會員人數和網路銷售雙雙成長。他在2月底升任沃爾瑪美國電商部門的領導者。

伊艾諾恩曾在山姆俱樂部工作約六年，並曾在旗下平台Sam's Club.com擔任執行長和在會員與技術部門擔任執行副總裁。