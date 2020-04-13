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美股早盤跌逾300點 投資人消化疫情和石油減產等訊息

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
道瓊工業指數13日下挫逾320點，跌幅逾1.5%。路透
道瓊工業指數13日下挫逾320點，跌幅逾1.5%。路透

美股13日早盤下挫，扭轉上周的漲勢，因投資人正消化新冠肺炎疫情和主要產油國達成歷史性減產協議的訊號。

道瓊工業指數早盤下挫逾300點，跌幅逾1.3%；標普500指數和那斯達克分別下跌逾0.9%和逾0.5%。

美股期指臨美企財報季卻步下跌，因投資人對新冠肺炎疫情對企業的影響究竟有多大，仍無頭緒。金融市場平台Investing.com資深分析師哥恩表示，「我們正迎來近年來最差的財報季」。

美股上周寫下逾40年來最大單周漲幅紀錄，包括道瓊指數漲12.7%，延續前六周的漲勢；標普500指數漲12.1%，為1974年來最大。

新冠肺炎 美股 疫情

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