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減緩經濟衝擊 印度政府計劃讓部分製造業恢復運作

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
印度政府考慮延長全國封鎖令，並考慮讓部分產業恢復運作。路透
印度政府考慮延長全國封鎖令，並考慮讓部分產業恢復運作。路透

印度政府考慮延長全國封鎖令之際，消息人士指出，當局計劃讓一些製造業恢復運作，以減緩封鎖措施帶來的經濟衝擊。

路透引述知情人士報導，在印度貧窮民眾的生計大受影響之際，總理莫迪已指示一些部門提出計畫，以重啟一些重要產業；印度商工部已建議讓汽車、紡織、國防、電子等產業恢復運作。

工業部並向內政部提出配套措施，即減少輪班與作業人數，以確保維持社交距離。消息人士指出，內政部、總理辦公室可能會在本周做出最後決定。

印度政府為遏制新冠肺炎疫情蔓延，對全國13億民眾實施21天的封鎖措施，這項措施將在14日到期。然而，由於印度確診人數13日已攀升至9,152人，國內死亡人數達308人，外界普遍預期印度政府可能會將封鎖措施延長至4月底。

印度 內政部 社交距離

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