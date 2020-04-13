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疫情打亂三星計畫 大規模生產5奈米EUV晶片延後

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
由於新冠肺炎疫情，這家荷蘭廠商很難出口其設備，對三星電子和台積電等全球半導體大廠造成負面影響。美聯社
由於新冠肺炎疫情，這家荷蘭廠商很難出口其設備，對三星電子和台積電等全球半導體大廠造成負面影響。美聯社

南韓財經媒體Business Korea報導，艾司摩爾（ASML） 是全球唯一用於半導體生產的極紫外光（EUV）曝光設備製造商。然而，由於新冠肺炎疫情，這家荷蘭廠商很難出口其設備，對三星電子和台積電等全球半導體大廠造成負面影響。有些專家說，相較於台積電，三星電子所受的傷害將更大。

報導說，艾司摩爾的設備遲延交貨正迫使這兩家晶圓代工大廠改變其開發與生產路線圖。台積電正在考慮將3奈米晶片的試產從6月延至10月；三星電子預定今年開始大規模生產5奈米半導體，但延後似乎是在所難免。

Business Korea指出，這種情況對三星造成的痛苦比台積電更大。台積電計劃在今年第2季為蘋果、高通（Qualcomm）、華為及超微（AMD）生產5奈米晶片。台積電搶先三星一步，後者尚未提出大規模生產5奈米產品的詳細時間表。

去年，以台積電為首的台灣企業席捲了艾司摩爾的EUV設備，占這家荷蘭公司總銷售額的51％，南韓企業則只占16％。儘管三星去年購買了包括用於生產DRAM的EUV設備，但相較於台積電，該公司為晶圓事業購買的EUV設備還不夠。

報導說，三星電子有信心於2030年在這個系統半導體市場奪下龍頭寶座，但問題在於，該公司在晶圓代工市場與台積電的差距正在擴大中。集邦科技公司（ TrendForce）表示，台積電2020年第1季在晶圓代工市場的市占較前一季增加1.4個百分點至54.1％，而三星電子則下降1.9個百分點至15.9％。

EUV製程技術的晶圓代工市場是三星電子和台積電兩強爭霸的競爭。如果三星電子未能在技術上領先，則與台積電的市占差距勢必會被拉大。

三星電子是第一家在晶圓代工製程引進EUV的公司，但未能確保微製造製程的技術優勢。如果三星電子在微製造競爭中落後台積電，就幾乎不可能從蘋果和高通等資訊科技產業大廠獲得半導體訂單。

三星電子副董事長金基南在3月股東大會上說：「三星電子與台積電在晶圓代工業務是有差距，但我們將透過在新製程取得領導地位來發展我們的晶圓代工業務。」 但若延遲引進EUV設備，該公司將無法在新製程取得領導地位。

台積電 半導體 奈米

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