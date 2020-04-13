諾貝爾獎得主席勒：疫情憂慮恐使全球經濟陷入「蕭條」

諾貝爾經濟學獎得主、金融投資理論泰斗席勒（Robert Shiller）警告，對新冠肺炎的憂懼可能使全球經濟陷入原本不該有的「蕭條」。

席勒指出，由於肺炎疫情可能重創全球經濟，已有許多人的話題圍著「蕭條」打轉，「（1930年代的）經濟大恐慌與當前的情況不同。大恐慌持續10年，期間失業率從未低過12%。但現在是出現疫情，而疫情不會持續10年，應該在一、兩年內就會結束」。

席勒雖不認為這次會重演「大恐慌」，但他也認為經濟必將嚴重滑坡，「我們可能將在相當長的時間都無法回到之前的頂峰」。

席勒3月初接受訪問時曾表示，肺炎疫情引發的恐慌才剛開始，且市場跌勢遠遠沒有結束。

他表示，「人們都知道疫情在未來好幾年間都無法根除，因此幾年間都不會有大量民眾上餐廳及觀賞體育活動」；「可能要好幾年失業率才會全面回降」；勞動市場已經出現空前的失業人數，而接下來還可能有更糟的消息。

他指出，「失業率可能很快就升到令人恐慌的水準，例如20%。這會形成心理結構，使預言自動實現」。

他說，「就業市場比股市更難恢復。失業率通常會先一飛沖天，之後僅會逐步回降。就業全面恢復要花好幾年」。