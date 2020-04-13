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日本提前請出超級電腦「富岳」 以對抗疫情

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
為對抗疫情，超級電腦也加入戰場。歐新社
為對抗疫情，超級電腦也加入戰場。歐新社

日經新聞報導，日本已局部啟用新款超級電腦「富岳」（Fugaku），以協助遏止新冠肺炎疫情擴散，而「富岳」的運算速度是超級電腦「京」（K Computer）的八倍。

全球正加快找出治療新冠肺炎方法的腳步。例如，抗流感藥物Avigan受各界高度關注，但療效仍有待進一步確認。

日本文部科學省（MEXT）與該國最卓越的研究實驗室理化學研究所（Riken），已決定運用「富岳」，來研究新冠肺炎的療法。「富岳」是「京」的後繼機型，而「京」一度是全球運算速度最快的超級電腦。

政府和民間機構為「富岳」共計投資約1,300億日圓（12億美元），這部超級電腦設在神戶的理化學研究所，目前僅啟動六分之一。「富岳」的運算速度是「京」的八倍，預料可進一步提升。

超級電腦模擬已成為開發新藥不可或缺的工具。京都大學教授奧野康石將利用「富岳」來開發治療新冠肺炎的藥。

這項研究將在分子層次上詳細檢視藥物對病毒的作用，目標是從約2,000種現存藥物中，包含未接受臨床試驗的藥物在內，找出有療效的藥。奧野康石說：「我想要在一個月左右做出一些成果。」

美國也正使用超級電腦來對抗疫情。美國如今動用30台超級電腦，其中包括現今全球最快的IBM「高峰」超級電腦。白宮科技政策辦公室並3月底成立一個涵蓋產、官、學界領袖的聯盟，讓研究人員運用超級電腦的強大運算能力，加速研發治療新冠肺炎的疫苗或藥物。

新冠肺炎 疫情 日本

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