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花旗：台積電可能大幅下修2020年財測

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
花旗銀行認為，台積電可能大幅下修2020年財測。 路透
花旗銀行認為，台積電可能大幅下修2020年財測。 路透

道瓊社報導，花旗銀行認為，由於新冠肺炎疫情導致台積電下半年訂單的不確定性大增，因此台積電可能大幅下修2020年營收成長預測，或撤銷財測。

花旗銀行對台積電的股價目標價從新台幣370元調降為365元，但維持「買進」評級。

花旗預測，這場公衛危機衝擊消費者對電子產品的需求，可能使台積電今年營收僅成長16%，遠低於該公司目前的預測。

花旗並表示，長期而言，疫情結束後，經濟可能「需要一段很長的時間」才能復甦，因此可能對台積電的事業帶來持續性的壓力。

台積電 疫情 新冠肺炎

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