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新悲慘世界！紐約護理麻醉師透露病患遺言：帳單誰付？

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
紐約護理麻醉師史密斯透露，垂死的新冠肺炎患者最後遺言是問「帳單誰付」。取自臉書@Derrick Smith
紐約護理麻醉師史密斯透露，垂死的新冠肺炎患者最後遺言是問「帳單誰付」。取自臉書@Derrick Smith

美國有線電視新聞網（CNN）報導，護理麻醉師史密斯（Derrick Smith）對搶救不及、失去病患的恐懼並不陌生，但新冠肺炎讓他面對全然不同、「可怕得多」的悲慘現實面。

史密斯主要在紐約市一家醫院治療新冠肺炎患者，他透露了一位垂死病患插管接呼吸器前的最後遺言。這位上氣不接下氣的病患費力發聲問：「帳單誰付？」

史密斯說他永遠不會忘記此情此景：「我很難過，老實說，有點嚇到。這顯示我們（美國）有多失敗，生死關頭了 ，他還在慮憂財務問題。」

根據史密斯，新冠肺炎插管患者的死亡率高達80%，一旦插管很難康復。他和同事致電病患妻子，讓兩人能擁有可能是最後一次說再見的機會。他最終沒有回答病患的問題。

照顧重症患者已12年的史密斯說，這個案例令人感到悲哀，顯示美國醫療照護體系一直繼續辜負它的人民。

他說：「疫情凸顯美國結構性的不平等，不僅是防疫作法，還有我們的醫療保險。」

美國是已開發國家裡唯一沒有全民健保的國家。根據美國人口普查局最新數據，2018年時，非屬老年族群的美國人，有近2800萬人或10.4%沒有醫療保險。這使得美國的抗疫面臨其他已開發國家都沒有的獨特挑戰：數千萬人沒保險或保險不足，但治療患者要花錢，有些醫療服務無法回收成本。

擔心高額醫療支出可能讓人生病了也不敢治。雖然許多保險業者和部分的州免除了新冠病毒檢測費用，但病患仍須為看醫生、其他檢測、任何新冠肺炎或連帶發現的其他疾病的治療埋單。

另外，疫情期間失業增加，因就業而取得醫療保險的人一旦丟工作，麻煩就大了。

史密斯希望改善現況讓民眾能公平取得醫療照護，否則情況將惡化，因為失業沒保險的人口看增。最新分析已經預測，明年保費可能上漲達40%，這將另對投保的人形成一項重大挑戰。

新冠肺炎 保險 患者

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