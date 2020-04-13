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垃圾食物銷量漲 CEO：心靈安撫作用

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
籠罩在疫情的壓力下，起士通心粉這樣過去被認為「不健康」的食物，現在成為許多人的心靈安慰。（photo by Kraft Heinz Co.）
籠罩在疫情的壓力下，起士通心粉這樣過去被認為「不健康」的食物，現在成為許多人的心靈安慰。（photo by Kraft Heinz Co.）

平時被認為是垃圾食物的起士通心粉，在疫情影響成為人們的心靈支柱，銷量大漲。美國著名罐頭食品品牌卡夫亨氏（Kraft Heinz）的調查顯示，自3月全美疫情爆發以來，旗下商品起士通心粉的銷量大幅成長。卡夫亨氏執行長表示，因整個社會籠罩在疫情的負面壓力下，人們轉而尋求通心粉等「不健康」但美味的食物來療癒心靈。

通心粉的「社會責任」

根據《Quarz》報導，美國加工食品老牌卡夫亨氏以生產起士通心粉、番茄醬等食品著名，不但常見於美國家庭，也是美國代表性的「療癒食物」。然而近年健康有機飲食意識上漲，卡亨夫氏的產品屢被貼上「不健康」的標籤，甚至一度股價下跌。

而當疫情愈發嚴峻，人們開始放棄健康飲食，尋求高熱量食物的安慰。根據數據，卡亨夫氏第一季銷量至少成長3%，股價也有所上漲。卡亨夫氏執行長Miquel Patricio提到，旗下幾乎所有商品的需求量都大增，尤其起士通心粉的銷量更是可觀。

「顧客愛這些食物所帶來的熟悉感以及舒適感，」Miquel Patricio表示，品牌致力於在疫情中將食物送達美國人的餐桌上，帶來美味及安慰：「這是我們現在的責任。」

療傷系食物的力量

根據《紐約時報》，疫情帶來的生活劇變也改變了人們的飲食習慣。過去習於健康有機飲食的民眾，現在為了療癒心靈以及被政策限制出門，放棄以往堅持，改以採購冷凍罐頭食品或者零食為主。

「平時在家是不會出現洋芋片的，可是現在家裡不但有奇多還有樂事，」一位住在加州帕沙地納的居民表示，「在這種壓力大的時候，我們選擇放鬆一些以往的堅持。」

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