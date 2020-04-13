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美股期指臨財報季卻步下跌 油價隨歷史性減產協議上漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
布蘭特原油期貨今天開盤跳漲又急落，如今在4%漲幅游移。圖／擷自彭博
布蘭特原油期貨今天開盤跳漲又急落，如今在4%漲幅游移。圖／擷自彭博

美股期指今天臨美企財報季卻步下跌，因投資人對新冠肺炎疫情影響業者多大仍無頭緒。國際油價在OPEC+達成歷史性協議後波動劇烈，目前拉大漲幅。

東京時間11:00左右，標普500指數期指數跌1.4%，道瓊工業指數期指跌逾250點。日、韓、台股都下跌。

國際油價開盤震盪後拉大漲幅，西德州中級原油（WTI）期貨大漲5.8%至每桶24..08美元。布蘭特原油漲4.6%至32.94美元。

美國失業率急升之際，美股居然繼續上漲，甚至創下46年來單周最大漲勢。分析師提醒勿對歐美經濟解封太過樂觀，本周由華爾街大銀行率先發布財報，或許可從中探得美國經濟走向的蛛絲馬跡。

同時，明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里提醒，如果研製不出新冠病毒的特效藥或疫苗，美國經濟可能隨著疫情起伏而面臨長達18個月周而復始的封鎖。

疫情 美股

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