聯準會官員：美國經濟可能面臨 18個月解封又封鎖的波折

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里認為，如果研製不出新冠病毒的特效藥或疫苗，美國經濟可能隨著疫情起伏而面臨長達18個月周而復始的封鎖。

卡斯哈里周日在CBS「Face the Nation」節目上表示，「環顧世界，當他們放鬆對經濟活動的管制時，疫情又會捲土重來。」

「在我們真正研發出特效藥或疫苗之前，可能會有一波又一波的爆發，控制住了，又爆發，再控制。我認為所有人都應該重點考慮為期18個月的醫療體系和經濟策略。

Kashkari警告說：「在我們找到特效藥或疫苗前，這可能是一條漫長而艱難的道路。」他說：「在這種情況下，我預計很難看到V型復甦。」