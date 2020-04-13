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聯準會官員：美國經濟可能面臨 18個月解封又封鎖的波折
明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里認為，如果研製不出新冠病毒的特效藥或疫苗，美國經濟可能隨著疫情起伏而面臨長達18個月周而復始的封鎖。
卡斯哈里周日在CBS「Face the Nation」節目上表示，「環顧世界，當他們放鬆對經濟活動的管制時，疫情又會捲土重來。」
「在我們真正研發出特效藥或疫苗之前，可能會有一波又一波的爆發，控制住了，又爆發，再控制。我認為所有人都應該重點考慮為期18個月的醫療體系和經濟策略。
Kashkari警告說：「在我們找到特效藥或疫苗前，這可能是一條漫長而艱難的道路。」他說：「在這種情況下，我預計很難看到V型復甦。」
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