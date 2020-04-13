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【總編News開箱】新加坡管得那麼嚴 我們想要嗎？

國際油價開盤大漲又急轉下跌 OPEC+達成歷史性減產協議

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
全球最大石油生產國經過馬拉松式協商後，終於達成了歷史性減產1/10的協議。路透
全球最大石油生產國經過馬拉松式協商後，終於達成了歷史性減產1/10的協議。路透

國際油價今在亞洲開盤大漲後又急轉下跌，全球最大石油生產國經過馬拉松式協商後，終於達成了歷史性減產近1/10的協議。

市場經過三天休假後，紐約原油期貨今天在亞洲開盤大漲9%至每桶25美元，布蘭特原油期貨最高也大漲8%，但隨即急轉下跌。

新加坡時間6:15，西德州中級原油（WTI）5月期貨跌1.4%至22.44美元，延續上周跌20%的頹勢。布蘭特原油6月期貨跌 0.3%至31.28美元，接續周四大跌4.1%的頹勢。

經過長達一周的雙邊會談以及全世界能源部長為期四天的視訊會議，因應新冠疫情所造成的石油需求衝擊的協議終於宣告達成。由於遭到墨西哥反對，談判一度接近破裂。但經過周末緊急外交斡旋，談判終於回到正軌。

OPEC+將削減970萬桶/日原油產量，略低於最初計畫的每日1,000萬桶減產規模。墨西哥看來贏得了外交勝利，僅需每日減產10萬桶，低於按比例應該削減的規模。

對石油市場而言，如今的問題是在石油需求因新冠疫情銳減之際，這樣的減產是否足以支撐價格。

OPEC+還希望20國集團(G-20)產油國另外實施每天500萬桶的減產。然而在周五會議之後發布的公報中，G-20對減產隻字未提，僅表示將採取措施確保市場穩定。

疫情 墨西哥 OPEC

延伸閱讀

各大產油國達成協議 5月起每天減產970萬桶

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