ECB副總裁：歐元區經濟產值恐萎縮10%

歐洲央行（ECB）副總裁戴金多斯（ Luis de Guindos）表示，歐洲經濟難以在2021年前全面復甦，且屆時也不太可能擺脫新冠肺炎疫情的陰影。

戴金多斯受西班牙先鋒報（La Vanguardia）採訪時警告，歐洲的經濟衰退程度將比全球嚴重。他預估，若歐元區經濟體的封鎖措施持續三個月，經濟產值將萎縮約10%。

戴金多斯補充，疫情將使仰賴觀光業的西班牙，面臨更大挑戰，可能遭遇更嚴峻的經濟衰退。他表示，ECB將投入1,200億至1,300億歐元，購買西班牙公債，作為今年1.1兆歐元購債計畫的一環。

戴金多斯預測，歐元區國家將有1兆至1.5兆歐元的額外融資需求，很可能會來到從未有過的水準， 但他表示，歐元區的債務水準仍具「持續性」。