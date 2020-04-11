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美股投資人是否樂觀過了頭 下周財報季將一見真章

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通下周打頭陣，為美國財報揭開序幕。路透
摩根大通下周打頭陣，為美國財報揭開序幕。路透

美國短短三周失業率急升之際，美股還能繼續上漲，甚至創下46年來單周最大漲勢。下周由多家銀行率先發布財報季時，或許可從中探得美國經濟走向的蛛絲馬跡。

美國周四公布新增660萬人請領失業津貼，總計三周已超過1,600萬人，失業率正飆往10%以上。但在聯準會Fed）再加碼挹注2.3兆美元資金之下，標普500指數收漲1.5%，單周大漲12%，創下1974年以來的最大單周漲幅。隨疫情得到控制，歐洲準備放寬封鎖措施，也令投資人感到振奮。

銀行股周四大漲，反映銀行股的KBW那斯達克銀行指數一周反彈25%，是2009年5月以來最佳單周表現。

銀行股真正表現如何，下周將見真章，由摩根大通和富國銀行（Wells Fargo）周二率先發布第1季財報，美國銀行、花旗集團、高盛、摩根士丹利也陸續在本周發布財報。不過，華爾街流行的一句話：上季表現如何不重要，重要的是業者對前景看法如何，這話如今再貼切不過了，因為在全球封鎖避疫過後，經濟能見度仍相當有限。

歐美尤其美國是否即將解封，目前仍言之過早，華爾街日報認為，這是該對美股該保守以對的原因之一。此外，經濟惡化的程度如何，分析師對第2季莫衷一是，對下半年更是毫無頭緒。

新冠肺炎疫情期間，標普500指數下跌幅度最深達到34%，遠低於全球金融危機的57%和網際網路泡沫的49%。本周反彈過後，標普500指數這段期間跌幅減為18%， 那斯達克只跌了6%。

在本周反彈之前，銀行股賣壓甚於大盤，一方面受低利率的影響，一方面市場預期放款將出現損失，不過，因市場震盪的關係，交易的業績應會上揚。

銀行業者這次和上次金融危機期間不同，上次是因銀行業自己冒險而拖累經濟，這次反倒成為當前危機的解方，肩負繼續放款給中小企業的角色。因此，銀行對經濟看法如何，也可視為先行指標。

標普 失業 美股 Fed 新冠肺炎 聯準會

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