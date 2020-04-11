不用社交距離 機器人時代悄悄靠近

回收業在新冠肺炎疫情爆發前就難以為繼，疫情後工人更擔憂安全，他們的工作場所無法保持社交距離，部分城市不能為工人提供防護設備，導致愈來愈多城市停止回收服務。但機器人可解除工人染疫的顧慮，回收業可能因此而永久改變。

紐約時報報導，疫情爆發以來，AMP機器人公司可從事垃圾分檢的機器人訂單大增。

位於科羅拉多州的AMP公司執行長說，部分回收部門原來準備訂購一、兩個機器人，現在他們表示要買更多。

疫情爆發前，許多企業因為要削減人力成本和提高利潤，自動化就逐步取代許多人力工作，包括客服電話中心、倉儲和商店。

勞工和機器人專家表示，保持社交距離的要求在疫情過後仍可能繼續執行，將可加速自動化的推廣。

雜貨店的自動化在疫情期間出現加快跡象，生產地面自動清洗機的聖地牙哥的大腦公司(Brain)說，與兩個月前相比，他們出售的自動清洗機增加13%，這種機器人一天可做8000小時的人力工作。

Giant Eagle等超市的員工因為有機器人幫忙，可節省盤點時間，以加強消毒和補貨工作。儘管商店表示，讓機器人做更多事並不是要取代工人，但人們仍然擔憂，疫情後的蕭條和銷售下降，企業可能不再需要被機器人取代的工人。

商店收銀員的作用也發生變化，許多商店多年來就安裝了自動結帳設施，如今疫情促使部分商店安裝更多機器人，並具有零接觸的功能，可讓顧客使用行動支付方式付款。