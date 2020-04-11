疫情下的商辦市場 香港不如新加坡

受到新冠肺炎疫情來襲影響，許多地區的商辦市場都受到重創，但根據房地產諮詢業者高力（ Colliers），新加坡商務中心區的辦公樓租金持平於去年第四季，表現遠勝於長久相爭的對手香港。第一太平戴維斯（Savills）的數據顯示，香港租金較上一季下跌5.2%，是10年來最大跌幅。

南華早報報導，香港商辦大樓的新租戶比退租戶少，空置的樓地板面積因此大增，在2020年的前三個月增加到52萬4947平方呎，高於2019年最後三個月的37萬7990不方呎。增幅為18年來最大。

新加坡商辦大樓的空置率則下滑，第一季減至3.1%，低於前一季的3.4%。今年和明年很可能都低於10年平均值（6.2%）。如果房地產業者高緯環球（Cushman & Wakefield's）的預估正確，新加坡商辦大樓的租金今年可能持平，或下滑最多10%。

高緯環球租賃代表蘭帕德說：「（新加坡）市場並沒有租金下跌壓力。（香港）在新冠肺炎之前發生的示威已衝擊需求。因此，香港市場一直面臨長期的低需求，新加坡則是到最近才感受到影響。」

相較於香港重度仰賴來自中國大陸的企業，新加坡的基本面支撐力道較強，業界預估，兩地商辦市場表現有異，未來可能更加明顯。

高力國際新加坡研究部主管宋明蔚說：「由於現在看到的較低空置率和供給量，我們預期，比起全球金融危機時期，新加坡商辦市場現在較具防禦力。」她指出，新加坡擁有較多元化的需求，例如在疫情期間表現仍然不錯的科技業，不那麼仰賴受創深重的金融業。